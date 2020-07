COOLER MASTER nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Hyper H410R RGB.















Ventilateur PWM de 92 mm avec éclairage RVB



Ventilateur PWM à large plage de vitesse avec éclairage LED RGB.



Contrôleur LED RGB







Le contrôleur LED RGB filaire permet des couleurs et des effets personnalisables en appuyant simplement sur un bouton

la tête pour aller WIRED RGB CONTROLLER C10.



Technologie de contact direct







4 caloducs avec technologie exclusive de contact direct pour une dissipation thermique efficace et excellente.



Débit d'air précis







Le réseau précis d'ailettes empilées diminue la résistance au flux d'air, ce qui permet un flux d'air plus froid dans le dissipateur thermique.



Xtraflo PWM Fan







Livré avec des LED RVB et une large plage de vitesse peut être affinée pour des performances de refroidissement maximales ou un fonctionnement silencieux.



Installation facile



Le système de montage sans outil garantit une installation sans tracas. Les supports de rétention universels sont compatibles avec les derniers processeurs Intel et AMD.



Voici les dimensions :







Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



