CASEKING nous propose un nouveau boitier : Le KOLINK Observatory Lite RRB.



Informations sur le produit - Observatory Lite RGB Midi-Tower - noir



Alliant performances et prix abordable, la Kolink Observatory Lite Midi-Tower est un mélange parfait de caractéristiques et de fonctionnalités. Avec pas moins de 4 ventilateurs ARGB LED 120 mm inclus en standard, contrôlés avec une télécommande fournie qui permet une variété de modes, d'options d'éclairage et même un contrôle de la vitesse, l'Observatory Lite fournit également un élégant panneau avant en verre trempé avec une ventilation latérale suffisante. Le matériel que vous choisissez d'installer est également essentiel; le panneau latéral en verre trempé vous permet de créer une construction de système showstopping. Dans l'ensemble, l'Observatory Lite est un châssis extrêmement solide avec beaucoup à offrir.















Aperçu des caractéristiques du Kolink Observatory Lite :



- Panneau avant en verre trempé avec 3 ventilateurs LED aRGB de 12 cm préinstallés,

- Ventilateur arrière pré-installé de 120 mm avec éclairage RVB adressable numériquement,

- Panneau latéral en verre trempé pour une vue dégagée de l'intérieur,

- Conçu pour les cartes mères ATX/Micro-ATX/Mini-ITX,

- Concentrateur de contrôleur RVB avec télécommande permettant divers modes d'éclairage et effets, ainsi que le contrôle de la vitesse du ventilateur,

- Option de synchronisation avec le logiciel de la carte mère fournie en standard,

- Support pour radiateurs jusqu'à 280 mm à l'avant,

- Panneau d'E/S avec 1x USB 3.0 et 2x USB 2.0, audio HD, contrôleur RGB-LED,

- Enveloppe PSU avec entrées d'air pour un look plus propre,

- Cartes graphiques jusqu'à 335 mm prises en charge, refroidisseurs de processeur jusqu'à 160 mm, blocs d'alimentation jusqu'à 180 mm.



Observatory Kolink Lite : forme et fonction en abondance



Les ventilateurs RGB-LED adressables numériquement, dont 4 sont préinstallés, sont contrôlés par la télécommande et le concentrateur RGB fournis. Alternativement, les ventilateurs peuvent être branchés et contrôlés à l'aide d'une carte mère compatible grâce à son utilisation d'un connecteur standard à 3 broches (5VDG).



Le panneau latéral en verre trempé permet aux utilisateurs de profiter d'une vue panoramique de l'éclairage utilisé à l'intérieur du Kolink Observatory Lite. Mis à part les ventilateurs préinstallés, les utilisateurs sont également libres d'installer deux autres ventilateurs de 120 mm dans le toit.



C'est là qu'un filtre à poussière magnétique peut être trouvé installé sur la maille en nid d'abeille. Les entrées d'air latérales à l'avant et dans le carénage PSU contribuent également à la bonne circulation de l'air du boîtier. Les utilisateurs sont également libres d'installer un radiateur de 280 mm ou deux ventilateurs de 140 mm à l'avant.



L'Observatory Kolink Lite : axé sur le matériel L'intérieur est entièrement en noir, avec un carénage PSU qui ne fait qu'ajouter au look élégant et discret. Derrière le carénage se trouve l'endroit où les utilisateurs trouveront de l'espace pour une paire de disques durs de 3,5 pouces dans la cage de disque dur fournie, qui dispose également de supports anti-vibration. Alternativement, des SSD de 2,5 pouces peuvent être installés ici ou à côté de la carte mère.



Le plateau de la carte mère et le capot PSU offrent tous deux de nombreuses ouvertures pour une gestion optimale des câbles, avec un espace de gestion des câbles jusqu'à 30 mm. Sous le boîtier se trouve un filtre à poussière amovible adapté à un bloc d'alimentation de type ATX, qui peut lui-même mesurer jusqu'à 18 cm de long. Les cartes graphiques peuvent mesurer jusqu'à 33,5 cm de long (31 cm en cas de montage d'un AIO) et les refroidisseurs de processeur jusqu'à 16 cm de haut. De plus, le panneau d'E/S situé à l'avant possède deux ports USB 2.0 ainsi qu'un port USB 3.0 Type-A.



Voici la fiche technique :









Pour plus d'informations, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Il sera disponible le 16 Juillet 2020.



Le prix est de : 52.83 euros.



Pour en faire la pré-commande, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



