CORSAIR lance les tours d'éclairage intelligent iCUE LT100.



CORSAIR, leader mondial des périphériques de jeu haute performance et des composants passionnés, a annoncé aujourd'hui le dernier ajout à la gamme croissante de produits d'éclairage ambiant RVB dans l'écosystème d'éclairage intelligent iCUE, les tours d'éclairage intelligent iCUE LT100.



Les tours d'éclairage intelligent LT100 sont disponibles en kit de démarrage comprenant deux tours en aluminium équipées chacune de 46 LED RVB entièrement personnalisables brillantes, ainsi qu'un kit d'extension en option pour ajouter des tours supplémentaires à votre configuration.



Les tours d'éclairage intelligent LT100 baignent votre pièce dans un éclairage ambiant immersif qui améliore votre expérience visuelle et audio, créant des jeux de lumière à grande échelle qui peuvent être synchronisés avec d'autres produits d'éclairage RVB iCUE tels que les bandes d'éclairage intelligent LS100 ou les composants et périphériques PC CORSAIR.







Chaque tour d'éclairage intelligent LT100 mesure 422 mm de hauteur et brille avec 46 LED RVB, avec une orientation réversible qui peut être tournée vers l'avant pour un éclairage plus lumineux et plus vif ou vers l'arrière pour un éclairage plus subtil qui joue sur les murs de votre espace.



Lorsqu'elles sont connectées à votre PC et au logiciel CORSAIR iCUE, les tours peuvent correspondre et diffuser les couleurs sur les bords de votre écran en temps réel, amenant l'action dans les jeux et les médias au-delà de l'écran. Les tours d'éclairage intelligent LT100 peuvent également être utilisées comme un visualiseur audio pour donner vie à la musique, ou être personnalisées dans iCUE avec une combinaison presque illimitée de couleurs et d'effets pour votre propre configuration d'éclairage unique.







Même sans connexion au logiciel, les tours d'éclairage intelligent LT100 fournissent un éclairage vibrant immédiatement dès la sortie de la boîte avec 11 profils d'éclairage prédéfinis qui peuvent être parcourus en appuyant sur un bouton. Le kit de démarrage comprend également un repose-casque amovible qui permet à une tour de servir également de lieu pratique pour tenir votre casque lorsqu'il n'est pas utilisé. Chaque kit d'extension offre une tour supplémentaire qui se connecte facilement à vos tours existantes, jusqu'à un maximum de quatre tours et un impressionnant 184 LED RGB au total.







Avec l'ajout de tours d'éclairage intelligent LT100, l'écosystème d'éclairage intelligent iCUE peut transformer n'importe quelle pièce en une symphonie de couleurs immersive et spectaculaire.







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP