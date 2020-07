ASRock lance la carte graphique OC Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G.



Le premier fabricant mondial de cartes mères, de cartes graphiques et de mini PC, ASRock, a lancé la nouvelle carte graphique à trois ventilateurs Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC. La Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC présente la nouvelle conception de carénage de style ASRock avec des ailettes de refroidissement améliorées, le processeur graphique Radeon RX 5600 XT 7 nm d'AMD de deuxième génération, plus 6 Go de mémoire GDDR6 192 bits et un bus PCI Express 4.0. La carte graphique ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC offre d'excellents paramètres d'overclocking, ce qui permet aux utilisateurs de profiter d'une expérience de jeu fluide en 1080p.







L'ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC adopte le GPU Radeon RX 5600 XT de deuxième génération d'AMD. Avec les paramètres d'horloge de base/jeu/boost de GPU par défaut, cette nouvelle carte graphique peut atteindre 1420/1615 / jusqu'à 1750 MHz respectivement. Le réglage de l'horloge de suralimentation est 4% plus élevé que les paramètres standard d'AMD. De plus, la fréquence d'horloge de la mémoire GDDR6 est fixée à 1750 MHz, ce qui est 17% plus rapide que la valeur par défaut de la mémoire AMD - 1500 MHz.



L'ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC est équipé d'un refroidisseur à 3 ventilateurs, de 6 Go de mémoire GDDR6 192 bits et de la dernière norme de bus PCI Express 4.0 ; un partenariat idéal avec les systèmes CPU AMD Ryzen 3000 et les cartes mères ASRock B550 et X570. Ces spécifications premium permettent à la carte graphique Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC d'avoir des performances exceptionnelles et d'offrir aux utilisateurs une excellente expérience de jeu 1080p.







Nouveau style, performance de refroidissement suprême



La carte graphique ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC est dotée d'un nouveau style de refroidisseur à trois ventilateurs. Utilisant une gravure laser spéciale et un traitement de polissage concentrique sur les étiquettes des ventilateurs, l'ensemble du design ID présente un extérieur frais et attrayant. En outre, la plaque arrière métallique élégante améliore la résistance du produit et rend l'apparence générale de la carte graphique plus complète.



L'ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC contenant trois ventilateurs de 8 cm prend en charge la technologie de refroidissement silencieux de 0 dB. Cela conduit les fans à arrêter de tourner lorsque la température de la carte graphique est basse, ce qui offre un environnement plus silencieux. Plus important encore, le refroidisseur à 2,7 emplacements contient un dissipateur de chaleur plus grand qui a une surface beaucoup plus importante, ce qui offre un potentiel de refroidissement plus efficace tout en jouant à des jeux AAA et à une résolution de 1080p.







Expériences de jeu au-delà des autres



La nouvelle série Challenger Pro étend la gamme de cartes graphiques ASRock Radeon RX 5600 XT. Avec une gamme complète de fonctionnalités, une conception de refroidisseur à 3 ventilateurs directement adaptée à l'overclocking, à des performances stables et pompées. Il surpasse les produits du même niveau. L'ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC est vraiment un excellent choix pour des jeux fluides en 1080p.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP