Crysis Remastered Gameplay Trailer en avant-première le 1er juillet 2020 !



EA et Crytek se préparent depuis un certain temps à remasteriser le célèbre jeu Crysis. Et enfin, nous connaissons les dates auxquelles nous pouvons voir un gameplay ainsi que quand nous pouvons faire jouer le jeu. Sur la chaîne YouTube officielle de Crysis, il y a une vidéo intitulée "Crysis Remastered - Official Gameplay Trailer Premiere", qui sera diffusée le 1er juillet à 12h HE/9h HNP.



Après la première du 1er juillet, le jeu complet sera disponible le 23 juillet. Vous pouvez définir un rappel sur YouTube afin de recevoir une notification lorsque la première commence. Ci-dessous, nous avons mis le lien YouTube afin que vous puissiez le consulter et rejoindre d'autres personnes en attente.







[Mise à jour 1: Ajout de plus de détails sur la technologie et la date de sortie potentielle)



Un certain nombre de technologies seront utilisées dans ce Remaster. Les textures ont été mises à l'échelle, repensées et des illustrations de base telles que des boîtes de ciel ont été travaillées. Il existe de nouvelles techniques d'anticrénelage, une occlusion directionnelle de l'espace d'écran (SSDO), un éclairage global basé sur Voxel (SVOGI) et des effets de profondeur de champ mis à jour.



De nouvelles options de configuration de la lumière, des techniques de flou de mouvement mises à jour et une cartographie d'occlusion de parallaxe rejoignent le cadre, avec de nouveaux effets de particules augmentant la mise en termes de chaos à l'écran.



Des technologies lourdes telles que le brouillard volumétrique, les rayons lumineux et le traçage de rayons basé sur un logiciel (nous devrons simplement voir si celui-ci ne provoque pas de commentaires "Peut-il exécuter Crysis?") Ont également été ajoutées.



Peut-être que nous aurons de nouvelles informations officielles sur la date de sortie des jeux (une liste Microsoft Store semble renverser les fèves le 23 juillet) et les points de distribution pour la version PC (le jeu sera également disponible sur la génération actuelle de consoles).



Voici un trailer : Cliquez ICI.



