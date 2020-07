TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASUS Radeon RX 5700 XT TUF EVO.



Nous avons avec nous pour revoir le ASUS Radeon RX 5700 XT TUF Gaming EVO. Il s'agit de la carte graphique la plus rapide de la famille ASUS TUF Gaming de cartes durables mais à valeur ajoutée. L'écosystème TUF Gaming comprend non seulement les cartes mères, les cartes graphiques et les périphériques de jeu d'ASUS, mais s'étend même aux fabricants de mémoire, SSD, boîtiers et PSU tiers.



Il s'agit du deuxième modèle RX 5700 XT de marque TUF Gaming. Les cartes originales TUF Gaming RX 5700 et RX 5700 XT, qui ont été lancées parmi la première vague de conceptions personnalisées Navi 10 en août dernier, ont été fortement critiquées par les critiques pour avoir certains des pires niveaux thermiques et sonores. Sur la base de ces commentaires, ASUS a repensé la carte avec un nouveau design de dissipateur thermique, un trio de ses ventilateurs à hélices palmés "Axial Tech" et un carénage plus frais. Pour différencier cette nouvelle carte de l'original, ASUS a ajouté "EVO" au nom du modèle.



L'AMD Radeon RX 5700 XT est la carte graphique la plus rapide d'AMD basée sur son silicium "Navi" de 7 nm qui utilise l'architecture RDNA succédant à "Vega". L'architecture graphique RDNA introduit une nouvelle génération de machines de calcul des nombres qui apporte des changements matériels importants par rapport au NGCU "Vega" pour de meilleures performances, couplé à des moteurs d'affichage et de médias améliorés qui ont rattrapé le temps. Le RX 5700 XT utilise également la mémoire GDDR6. Une série intéressante d'ajustements de prix et de lancements de produits garantit que même à son prix de départ de 399 $, il offre un rapport performances/prix légèrement meilleur que NVIDIA.



Dans cette revue ASUS RX 5700 XT TUF EVO, nous allons certainement vérifier si le prix actuel de 420 $ est logique pour le TUF, d'autant plus que vous pouvez maintenant trouver des modèles RX 5700 XT bas de gamme pour seulement 379 $.







Au cœur de la Radeon RX 5700 XT se trouve le silicium "Navi 10" de 7 nm avec un impressionnant 10,3 milliards de transistors entassés dans une puce de 251 mm². Contrairement au "Vega 20", Navi est un GPU plus traditionnel dans la mesure où le boîtier ne contient que la puce GPU et est entouré de puces mémoire. AMD a opté pour une mémoire GDDR6 256 bits économique par rapport à des choix de conception exotiques, tels que HBM2. À une fréquence de mémoire de 14 Gbit / s, Navi bénéficie d'une bande passante mémoire saine de 448 Go/s.



Il dispose également de la dernière génération d'interface hôte PCI-Express gen 4.0 x16 avec une compatibilité descendante complète pour les anciennes générations de PCIe, vous pouvez donc le coupler avec les nouveaux processeurs Ryzen 3000 d'AMD sur une carte mère de chipset X570.



Les mots à la mode «7 nm» et «PCIe gen 4.0» sont largement utilisés dans le marketing d'AMD, comme pour suggérer que Navi est une génération en avance sur Turing de NVIDIA, qui est construit sur 12 nm et a PCIe gen 3.0. Le RX 5700 XT est donc destiné aux jeux 1440p avec des détails optimisés, bien que par rapport aux puces graphiques NVIDIA telles que le RTX 2060 Super, vous perdez les fonctionnalités de ray-tracing.



ASUS positionne sa famille de jeux TUF un cran au-dessous de sa famille convoitée de cartes graphiques ROG STRIX. En fait, nous avons examiné le RX 5700 XT ROG STRIX OC et l'avons trouvé parmi les offres RX 5700 XT conçues sur mesure les plus solides.



Le RX 5700 XT TUF EVO dans cette revue offre un dissipateur thermique plus costaud que le RX 5700 XT TUF d'origine et dispose de trois ventilateurs Axial Tech qui sont conçus pour diriger tout leur flux d'air axialement (sur le dissipateur thermique), avec une sangle de turbine empêchant le flux latéral.



ASUS a également fait de sérieux efforts pour abaisser les températures du VRM et des zones de mémoire en leur donnant des tampons thermiques pour égaliser la plaque métallique de la carte. La société aurait passé beaucoup de temps à optimiser les caractéristiques thermiques et le bruit de la carte.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP