Microsoft présente apparemment l'outil de récupération de fichiers dans la future mise à jour de Windows 10.



Microsoft semble être sur le point d'introduire un nouvel outil de récupération de fichiers dans une future mise à jour de Windows 10. L'actualité, gracieuseté de The Verge, peint un outil basé sur MS-DOS qui permettrait aux utilisateurs de récupérer la plupart des fichiers "de base" qu'ils rechercheraient après une suppression accidentelle: fichiers MP3, vidéos MP4, PDF, images JPEG, et les documents Office, Word et PowerPoint. L'outil de récupération de fichiers est déjà disponible en téléchargement sur l'App Store de Microsoft (et nécessite Windows 10 version 19041.0 ou supérieure).







L'absence d'une interface graphique pourrait être un rebut pour certains utilisateurs; mais encore une fois, c'est un outil gratuit de la société. Pour rappel, un fichier n'est pas entièrement supprimé si vous utilisez uniquement la fonction "Supprimer" de Windows - même si vous le supprimez de la corbeille par la suite.



Tout ce que cela fait, c'est de dire au système d'exploitation que ces adresses de stockage particulières sont disponibles pour être réécrites - les bits dont le fichier est fait sont toujours là. C'est la raison pour laquelle la récupération de fichiers réussie dépend principalement de la réécriture ou non de nouvelles informations dans ces cellules particulières. Si c'est le cas, les chances de récupérer vos données sont minces.



MICROSOFT