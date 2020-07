TeamGroup annonce le disque SSD céramique C440 T-FORCE CARDEA.



T-FORCE, la marque de jeu de TEAMGROUP, annonce aujourd'hui le nouveau disque SSD CARDEA Ceramic C440 avec la dernière et ultra-rapide interface M.2 PCIe Gen4x4 M.2. C'est le premier du genre dans l'industrie à être fabriqué avec des matériaux de refroidissement composites en céramique.







La céramique blanc neige a une texture unique et la céramique spéciale aérospatiale peut obtenir un excellent effet de dissipation thermique. Non seulement apportant une nouvelle couleur dans le monde du jeu, elle libère également une performance ultime avec une vitesse de lecture/écriture de 5000/4400 Mo/s.







Avec la spécification NVMe 1.3, le disque SSD T-FORCE CARDEA Ceramic C440 crée une norme plus élevée pour les disques SSD M.2 en utilisant la dernière interface ultra-rapide M.2 PCIe Gen4x4 pour atteindre une vitesse de lecture / écriture séquentielle de 5000/4 400 Mo/s. L'utilisation de matériaux de refroidissement composites en céramique aérospatiale permet non seulement une excellente dissipation de la chaleur, mais réduit également la chaleur de 18% ¹ lorsque le boîtier est équipé d'un ventilateur.



En même temps, il est également léger et mince, anti-interférences électromagnétiques, résistant aux hautes températures, résistant aux chocs de températures extrêmes. En outre, il est fabriqué avec des matériaux respectueux de l'environnement, conformes à la directive RoHS. La combinaison du diffuseur de chaleur blanc neige CARDEA Ceramic C440 et du T-FORCE doré affiche un style tendance. Il sera encore plus accrocheur s'il est associé à une carte mère et à un boîtier blancs. L'épaisseur n'est que d'environ 1 mm, ce qui illustre parfaitement l'esthétique de la minceur de la céramique T-FORCE CARDEA.







Le disque SSD T-FORCE CARDEA Ceramic C440 utilise la NAND 3D qui est empilée de manière tridimensionnelle pour offrir jusqu'à 2 To d'espace de stockage. La vitesse de lecture/écriture peut atteindre 5 000/4 400 Mo/s, ce qui est près de 10 fois2 plus rapide que le SSD SATA, 1,65 fois3 plus rapide que le SSD M.2 PCIE Gen3x4. En outre, il est complètement compatible avec la plate-forme PCIe 3.0 actuelle, améliorant de manière globale les performances des jeux et du travail quotidien des joueurs, et dominant le monde du jeu avec sa couleur blanc neige à la mode.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D