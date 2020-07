GALAX conçoit une GeForce GTX 1650 "Ultra" avec du silicium TU106.



Les partenaires de cartes NVIDIA créant des références SKF GeForce RTX 20 et GTX 16 à partir d'ASIC sur lesquels ils n'étaient pas basés à l'origine, deviennent de plus en plus courants, mais GALAX est allé plus loin. La société vient de lancer une carte graphique GeForce GTX 1650 (GDDR6) basée sur le silicium "TU106" (code ASIC: TU106-125-A1).



La société a sculpté une GTX 1650 dans cette puce en désactivant tous ses cœurs RT, tous ses cœurs tenseurs et 61% de ses cœurs CUDA, ainsi que des réductions proportionnelles du nombre de TMU et de ROP. La largeur du bus mémoire a été divisée par deux de 256 bits à 128 bits.











Cependant, la carte n'est répertoriée que par la branche régionale chinoise de GALAX. Le nom marketing de la carte est "GALAX GeForce GTX 1650 Ultra", "Ultra" étant une extension de la marque GALAX, et non une référence NVIDIA (c'est-à-dire que le GPU ne s'appelle pas "GTX 1650 Ultra").



Voici la fiche technique :







Les vitesses d'horloge du GPU pour cette carte sont identiques à celles de la GTX 1650 d'origine basée sur la base TU117 - 1410 MHz, le boost GPU 1590 MHz et la mémoire 12 Gbps (GDDR6-effective).



TWITTER (MOMOMO US]