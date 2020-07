AMD nous propose : Les Radeon Software Adrenalin en version 20.5.1. Bêta.



AMD a publié aujourd'hui son premier pilote bêta public qui permet la prise en charge de la fonctionnalité de planification du matériel graphique avec la mise à jour Windows 10 de mai 2020 (version 2004). Cette version bizarre a le même numéro de version que la version précédente, la version 20.5.1 Beta, mais avec une programmation matérielle graphique améliorée.







Le pilote est donc livré avec le nom de version «Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 Beta with Graphics Hardware Scheduling». Cette fonctionnalité fournie par Microsoft permet au matériel GPU de mieux gérer ses ressources et potentiellement d'améliorer les performances dans certaines applications.



Actuellement, seuls les GPU Radeon RX 5600 et RX 5700 basés sur RDNA d'AMD prennent en charge la planification du matériel graphique - même la série RX 5500 ne comprend pas ; les GPU AMD d'ancienne génération, comme la série RX Vega, en manquent également.



Pour télécharger ces "nouveaux" pilotes : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP