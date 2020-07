EKWB nous propose : Les EK-Quantum Torque Extender Static, EK-Quantum Torque Extender Static Color, EK-Quantum Torque Extender Static Length, EK-Quantum Torque Extender Static Thread Type.



EK, le fabricant d'engrenages de refroidissement à eau haut de gamme, étend les raccords Quantum Line Torque avec des rallonges statiques. Avec ces interconnexions haut de gamme, il deviendra très facile d'obtenir le bon positionnement du raccord pour réduire tout travail lors du routage des tubes ou attacher un composant directement à un autre via un prolongateur statique M-M. Esthétiquement, ils sont parfaitement assortis aux raccords EK-Quantum Torque.







EK-Quantum Torque Extender Static







Ces séries d'extenseur statique se composent de 21 modèles différents avec différents types de finition, de longueur et de filetage. Ils sont tous usinés CNC en laiton avec des joints toriques en EPDM de haute qualité pour l'étanchéité. Ils peuvent être serrés à la main ou avec une clé Allen de 9 mm.



EK-Quantum Torque Extender Static Color















Leur finition s'aligne sur les raccords EK-Quantum Torque, arborant 3 variantes différentes - Nickel, Black Nickel et Black.



EK-Quantum Torque Extender Static Length















Ils sont disponibles en variantes de 7 mm, 14 mm et 28 mm pour répondre aux exigences de tout constructeur.



EK-Quantum Torque Extender Static Thread Type















Selon le type de fil, ils ont des applications différentes. Ceux M-F sont parfaits pour compenser un raccord à des fins de routage de tube. Les M-M sont parfaits pour connecter deux composants ensemble, par exemple un réservoir autonome et un dessus de pompe ou ajouter un port de vidange. Les F-F peuvent être utilisés pour attacher deux raccords de chaque côté pour passer d'un raccord de tube dur à un raccord souple ou tout ce que votre esprit peut penser.



- Extenseur de couple EK-Quantum statique MM,

- Prolongateur de couple EK-Quantum Static MF,

- Prolongateur de couple EK-Quantum Static FF.



Disponibilité et prix



Les prolongateurs statiques de la série EK-Quantum Torque sont fabriqués en Slovénie, en Europe et peuvent être commandés via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. Dans la liste ci-dessous, vous pouvez voir le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) avec TVA incluse.



- EK-Quantum Torque Extender Static MF 7 : Nickel 2.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static MF 7 : Black Nickel 2.95 €,

- K-Quantum Torque Extender Static MF 7 : Black 3.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static MF 14 : Nickel 3.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static MF 14 : Black Nickel 3.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static MF 14 : Black 4.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static MF 28 : Nickel 4.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static MF 28 : Black Nickel 4.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static MF 28 : Black 5.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static MM 7 : Nickel 2.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static MM 7 : Black Nickel 2.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static MM 7 : Black 3.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static MM 14 : Nickel 3.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static MM 14 : Black Nickel 3.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static MM 14 : Black 4.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static MM 28 : Nickel 4.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static MM 28 : Black Nickel 4.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static MM 28 : Black 5.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static FF 14 : Nickel 3.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static FF 14 : Black Nickel 3.95 €,

- EK-Quantum Torque Extender Static FF 14 : Black 4.95 €.



Pas de date pour le moment.



EKWB