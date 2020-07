Notre confrère 01net vient de tester l'écran Asus TUF Gaming VG279QM. Affiché pour moins de 450€, cet écran de 27 pouces en 16/9 Full HD à technologie IPS avec une fréquence de rafraichissement de 240Hz, pouvant même être poussée à 280Hz, montre de sérieux atouts !

Il a même été comparé au Samsung C27RG50FQU, un des meilleurs dans sa catégorie !

Cet écran Asus de 27 pouces pour joueurs est l'un des modèles Full HD les plus prestigieux de la famille TUF. Une ergonomie recherchée et des technologies présentes en nombre pour améliorer la qualité d'affichage et la fluidité des jeux pour moins de 450 euros ? Difficile de résister.

