DEEPCOOL nous propose : Les Gamer Storm TF-120S et TF-140S pour radiateurs.



DeepCool a présenté aujourd'hui les ensembles de ventilateurs Gamer Storm TF-120S et TF-140S optimisés pour les applications de refroidissement liquide en raison de la pression statique élevée, et une conception de cadre mieux adaptée au montage le long des radiateurs.



Ces ventilateurs sont une évolution des ventilateurs de la série TF DeepCool a fait ses débuts en 2015. Le TF-120S est un ventilateur de 120 mm qui est livré en pack de quatre ventilateurs; tandis que le TF-140S est un ventilateur de 140 mm, expédié en paquets de trois. Les deux références comprennent des concentrateurs de ventilateur PWM à 4 ports, de sorte qu'un seul signal PWM peut alimenter tous les ventilateurs de l'ensemble.















Tout comme la série TF originale de 2015, les TF-120S et TF-140S présentent une conception de "pale de ventilateur à double couche", qui, combinée à la conception du cadre de ventilateur "taille guêpe", augmente le flux d'air et la pression statique.



Le TF-120S tourne entre 500 et 1 800 tr/min, poussant jusqu'à 64,4 CFM d'air, avec une pression de 2,33 mm H₂O et jusqu'à 32,1 dBA de sortie de bruit à la vitesse maximale; tandis que le TF-140S fait 400 à 1600 tr/min, poussant 97,03 CFM de débit d'air, avec une pression de 2,00 mm H₂O et jusqu'à 39,8 dBA de sortie de bruit à la vitesse maximale.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP