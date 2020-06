Carte mère AMD B550 présentée avec les processeurs Zen + "Pinnacle Ridge" et "Picasso".



Le chipset AMD B550 n'est pas censé exécuter les processeurs AMD Ryzen de 1ère et 2ème génération, ni même les APU Ryzen 5 3400G et 3200G basés sur l'ancienne microarchitecture "Zen +". AMD a spécifiquement créé un badge d'emballage qui reflète cela. Le chipset B550 ne prend en charge que les Ryzen "Matisse" de 3e génération et est prêt pour les prochains processeurs "Vermeer" basés sur "Renoir" et "Zen 3", lorsqu'ils sortiront.











Compte tenu de cela, imaginez notre surprise lorsqu'une personne ayant accès à une carte mère B550 a pu y exécuter des processeurs plus anciens. Un passionné de PC, 188 "momomo_us", a publié des captures d'écran d'une carte mère ASUS TUF Gaming B550M-Plus exécutant l'APU Ryzen 5 3400G basé sur "Zen +" basé sur le silicium "Picasso", et le processeur Ryzen 5 2600X basé sur le silicium "Pinnacle Ridge", complet avec Validations CPU-Z.



La carte est illustrée avec la version 0608 du BIOS (datée du 15/06/2020). Il n'y a rien dans le journal des modifications officiel pour indiquer la prise en charge de Zen +, ni dans sa liste de prise en charge CPU, et les captures d'écran CPU-Z ne révèlent pas la version AGESA dans la chaîne de version du BIOS. Un exploit impressionnant néanmoins. Nous ne pouvons toujours pas recommander de prendre le risque d'acheter des cartes mères B550 avec des processeurs plus anciens. Trouvez la validation CPU-Z pour les 3400G + B550 et 2600X + B550.



