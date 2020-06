Intel Lakefield Core i5-L16G7 Performance Benchmarks Leak.



Les performances de référence ont commencé à fuir pour les prochains processeurs Lakefield d'Intel - des SoC basse consommation conçus avec la dernière technologie d'Intel. La famille de processeurs Lakefield utilisera une conception big.LITTLE similaire à Arm, où ce processeur particulier, le Core i5-L16G7, sera livré avec quatre cœurs «Tremond» de faible puissance et un grand Sunny Cove hautes performances "noyau pour les charges de travail de pointe.



Construits à l'aide de la technologie d'empilement Foveros d'Intel, ce sont les premières puces à être construites sur la plate-forme modulaire d'Intel, qui devrait permettre le couplage des matrices d'E / S, des arrangements de processeur de type puce et de la mémoire dans un package 3D. Les réductions de distance physique ont un impact sur la latence et la consommation d'énergie, ce qui devrait permettre un résultat de conception intéressant.



Notebookcheck a testé un processeur Intel Lakefield Core i5-L16G7 en cours de déploiement sur le prochain Galaxy Book S de Samsung, et les résultats sont en quelque sorte mitigés. D'une part, Lakefield d'Intel semble être environ 67% plus lent que l'architecture ultra-basse consommation précédente de l'entreprise, Amber Lake. Quelque chose pourrait être dû au fait que le CPU Lakefield n'a pas augmenté vers son 3.0 GHz annoncé ; il n'a réussi qu'à atteindre 2,4 GHz, ce qui a évidemment entravé les performances.



Peut-être que le silicium pré-version est le coupable, ou peut-être que c'est le Galaxy Book S qui a été configuré avec des caractéristiques thermiques et de puissance plus restrictives que la puce a été conçue pour fonctionner. La puce a réussi à exécuter le test FireStrike en battant l'Acer Swift 7 basé à Amber Lake de 23%, cependant, tout ne semble pas sombre.















En regardant les captures d'écran, il semble que la majeure partie de la charge soit distribuée aux cœurs Tremond à faible puissance, ce qui est évidemment l'idée dans une conception à faible consommation comme celle-ci (cela suppose que le cœur Sunny Cove haute performance est le dernier allumé). le gestionnaire de tâches). Il reste à voir si la planification du matériel est optimale ou s'il y a une sorte de réorganisation de la charge de travail entre les cœurs en raison d'une mauvaise gestion du système d'exploitation du SoC - il est possible, peut-être, que le système d'exploitation mélange les données entre les cœurs, affectant ainsi les performances avantages des caches L1 et L2 de manière trop agressive, afin de contrôler les températures de fonctionnement du hotspot.











Il y a un moment dans la première référence, cependant, où le cinquième cœur voit une charge de travail augmenter, passant à 100% d'utilisation, puis diminue, laissant la place à davantage de travail sur deux autres cœurs. Cela correspond bien aux cas d'utilisation attendus pour le cœur de Sunny Cove et aux réflexions d'Intel sur la conception de ces puces: la plupart des utilisateurs n'ont besoin que de hautes performances dans de courtes rafales qui doivent fournir autant de réactivité système que possible, telles que le chargement de pages Web et autres charges de travail similaires.



