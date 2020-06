Creative nous propose : Les SXFI TRIO.



Creative Technology a annoncé aujourd'hui le lancement du Creative SXFI TRIO, un casque intra-auriculaire USB-C à trois pilotes conçu pour offrir un son holographique de haute qualité avec un confort toute la journée sur les téléphones Android, les PC et les ordinateurs portables.



Mis en œuvre avec la dernière technologie Super X-Fi Gen2, les utilisateurs peuvent s'attendre à une plus grande précision de personnalisation et à une meilleure expérience audio globale. Propulsé par le même système à trois haut-parleurs que le Trio Aurvana bien reçu et équipé d'un câble USB-C en Kevlar conçu sur mesure, le SXFI TRIO définit pour dépasser les attentes avec un son numérique équilibré, précis et naturel pour les utilisateurs en déplacement.















Câblé pour un son numérique parfait



Le SXFI TRIO offre un son numérique impeccable et d'excellentes performances grâce à un système hybride à trois pilotes réglé en interne. Chacun des trois pilotes (deux pilotes d'armature équilibrés de précision pour les médiums et les aigus détaillés, et un pilote de bio-cellulose pour des basses puissantes mais propres) joue un rôle important pour atteindre une fidélité audio maximale. Donnant jusqu'à 100 dB SNR et 0,008% IMD, le SXFI TRIO offre aux utilisateurs une clarté audio exceptionnelle avec un son équilibré et précis au son naturel.



De conception et d'ingénierie complexes, le SXFI TRIO est également équipé d'un câble spécialement conçu et renforcé de Kevlar pour une résistance à la traction exceptionnelle, et enveloppé dans un blindage en aluminium et en cuivre pour une durabilité accrue. Sa qualité supérieure polyvalente le rend parfait pour une utilisation sur les appareils mobiles lors de vos déplacements.



La crème des fonctionnalités est la technologie Super X-Fi acclamée par la critique, qui est incorporée via un fil SXFI en ligne attaché, qui est une version 40% plus petite du SXFI AMP déjà de la taille d'un doigt, le tout premier Super Produit X-Fi et une icône à part entière. Les utilisateurs peuvent profiter d'un son holographique personnalisé pour une expérience audio surround entièrement naturelle, qui peut rivaliser avec un système de son surround 7.1 haut de gamme.



Travailler-apprendre-jouer à la maison toute la journée



SXFI TRIO se démarque vraiment avec un nouveau niveau de réalisme audio pour les appels et rend les appels vidéo avec la famille et les amis plus intimes. Il est également excellent pour les appels longs, où la spatialisation du Super X-Fi élimine la fatigue associée aux écouteurs conventionnels.



En tant que tel, SXFI TRIO est le compagnon idéal pour travailler-apprendre-jouer à la maison avec, au lieu des écouteurs encombrants.



Les écouteurs coudés de SXFI TRIO sont finement conçus et ajustés pour un confort durable, et il est livré avec 6 paires de différentes tailles d'embouts en silicone, donc ce sera un jeu d'enfant de trouver l'ajustement parfait.



Le PDG de Creative, Sim Wong Hoo, a déclaré: «Le SXFI TRIO est un appareil polyvalent, idéal pour toute la journée dans tous les endroits. C'est une merveille miniaturisée. , Je pense que ce sera très difficile à égaler. De plus, vous obtenez deux produits pour le prix d'un, car il intègre essentiellement le SXFI AMP et l'Aurvana Trio en un seul - leur prix combiné est le double de celui du SXFI TRIO. "



Elles sont disponibles sur le site de CREATIVE.



Le prix est de : 139.99 Dollars.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP