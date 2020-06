Alphacool annonce des solutions de refroidissement par eau pour les baies de serveurs.



À mesure que le matériel devient de plus en plus puissant, il génère de plus en plus de chaleur perdue. Cela peut entraîner des problèmes thermiques, en particulier avec les racks de serveurs dont le matériel est si proche les uns des autres. Les refroidisseurs d'air compacts sont à peine capables de dissiper l'excès de chaleur des processeurs.



Cela devient encore plus problématique lorsqu'une ou plusieurs cartes graphiques doivent également être refroidies. À pleine charge, les processeurs et les cartes graphiques éprouvent des difficultés avec les températures et peuvent rapidement commencer à réduire leur fréquence d'horloge plus tôt en raison de la limitation thermique.



Voici donc les différents modèles proposés :



















De nombreux opérateurs de serveurs souhaitent des solutions simples et économiques pour résoudre ce problème. Alphacool a donc développé et lancé une gamme complète de kits de refroidissement à eau pour les baies de serveurs 1 à 4U en coopération avec ses clients Enterprise Solutions.



Tous les ensembles peuvent également être étendus ou adaptés individuellement. Des fixations à dégagement rapide, des pompes supplémentaires, un radiateur et des refroidisseurs de carte graphique peuvent être ajoutés par arrangement et les composants peuvent être adaptés aux besoins individuels. Les kits sont livrés aux clients pré-remplis.



Les kits sont disponibles immédiatement auprès d'Alphacool et peuvent être commandés normalement dans la boutique. Alphacool propose également tous les composants en tant que produits individuels pour les clients finaux.



Les prix :







Pour plus de renseignements : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP