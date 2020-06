OWC annonce le tout premier boîtier de stockage portable alimenté par bus certifié Thunderbolt 3.



OWC ; l'une des principales sociétés de technologie Mac et PC zéro émission et l'un des fournisseurs les plus respectés au monde de mémoire, de disques externes, de disques SSD, de solutions d'accueil pour Mac et PC et de kits de mise à niveau des performances annonce le nouvel OWC Envoy Express, le premier au monde certifié Thunderbolt 3 alimenté par bus boîtier de stockage portable qui permet des projets de bricolage sans effort. Plus court qu'un stylo à bille et pesant seulement 3,3 onces, le boîtier robuste en aluminium anodisé de poche et le système de montage d'ordinateur portable unique sont prêts à être utilisés partout.



Bien que de petite taille, l'OWC Envoy Express est une grande nouvelle. Pour la première fois dans l'histoire de Thunderbolt, les utilisateurs peuvent acheter un boîtier certifié Thunderbolt alimenté par bus et y installer leur propre lecteur. Enfin, un kit de bricolage qui permet aux utilisateurs de se libérer des limites de choix préconfigurées afin de créer une solution de stockage de poche répondant à leurs besoins spécifiques.



Et reconstruisez-le chaque fois que ces besoins changent. Le support coulissant inclus est également révolutionnaire. Ce support de lecteur amovible en toute sécurité permet à l'utilisateur de faire glisser l'Envoy Express à l'arrière d'un écran d'ordinateur portable pour une utilisation mobile hors du commun. Plus d'options. Plus de convivialité. Plus de fonctionnalités… .Premièrement et uniquement de OWC.







Le pouvoir de créer vos propres options



Construisez l'Envoy Express avec un tout nouveau lecteur pour un lecteur de démarrage rapide. Retask un disque existant remplacé lors d'une mise à niveau pour plus de stockage et de capacité de sauvegarde. Ou, utilisez Envoy Express pour retrouver l'accès aux fichiers sur un lecteur supprimé d'une machine inutilisable. Quelle que soit la raison de la construction d'un boîtier Thunderbolt alimenté par bus, Envoy Express a le pouvoir de le réaliser.



Sauvegarde, lecture et édition. Plus rapide.



Que vous souhaitiez sauvegarder vos bibliothèques de photos et de musique en pleine croissance, partager des fichiers, jouer à vos jeux et films préférés n'importe où, ou même vouloir capturer et éditer jusqu'à 8K de vidéo, l'Envoy Express peut tout faire. Et il est conçu pour prendre en charge des taux de transfert de données soutenus ultra-rapides jusqu'à 1553 Mo/s… souvent plus rapides que les performances du lecteur interne d'une machine!



Utilise les disques d'aujourd'hui et de demain



Conçu pour prendre en charge n'importe quel SSD NVMe 2280 M.2, l'Envoy Express offre aux utilisateurs la liberté de flexibilité pour utiliser n'importe quel disque aujourd'hui - y compris les SSD OWC Aura jusqu'à une capacité de 4,0 To - tout en étant prêt pour les 8,0 TB, 16 TB et futurs de demain capacités sans limite.



Points forts :



- Certifié : premier boîtier alimenté par bus qui répond aux exigences strictes d'alimentation Thunderbolt,

- DIY facile : utilise n'importe quel SSD 2280 M.2 NVMe disponible aujourd'hui et à l'avenir,

- Ultra-rapide : prend en charge jusqu'à 1553 Mo / s de performances réelles1,

- Pratique : prêt à l'emploi avec un câble Thunderbolt 3 de 10,2 pouces,

- Compact : plus court qu'un stylo à bille et ne pèse que 3,3 onces avec lecteur,

- Silencieux : fonctionne cool et sans distraction,

- Robuste et élégant : l'aluminium anodisé noir offre une protection des données "résistante aux champs",

- S'installe à bord : inclut un support coulissant pour écran d'ordinateur portable pour une utilisation en toute sécurité et à l'écart,

- Sans souci : Garantie limitée OWC de 2 ans.



S'intègre avec les Mac et les PC



Lorsque l'espace de travail est limité, le système de montage Envoy Express est la solution. Le bureau d'aujourd'hui est l'endroit où vous le faites - un siège d'avion exigu, une petite table de coffeeshop, sur vos genoux dans un endroit éloigné. Il n'y a pas de prise de courant et pas assez de place pour un lecteur externe. En plus d'être le premier boîtier Thunderbolt 3 alimenté par bus (aucun adaptateur d'alimentation requis) de l'industrie, l'Envoy Express est le premier à inclure un système de montage pour ordinateur portable.



Un gel adhésif super solide et amovible et un support en plastique léger mais durable fixent l'Envoy Express à l'arrière d'un écran d'ordinateur portable Mac ou PC équipé de Thunderbolt 3. Besoin de partager l'Envoy Express? Il peut fonctionner sur plusieurs plates-formes avec Mac et PC à l'aide du logiciel MacDrive d'OWC (vendu séparément).



"Toute l'équipe d'OWC est ravie de cette offre inédite d'un boîtier certifié Thunderbolt alimenté par bus", a déclaré Larry O'Connor, fondateur et PDG d'OWC. «Nous recevons constamment des demandes des clients concernant ce dont ils ont besoin de la part d'OWC. Notre équipe de développement et nos ingénieurs ont travaillé en étroite collaboration avec Intel sur l'Envoy Express, et nous sommes fiers de continuer à proposer à nos clients des offres de pointe qui leur permettent de travailler pour atteindre des performances maximales. Le kit de bricolage Envoy Express permet aux clients OWC de créer une solution de stockage ultra-portable certifiée qui répond à leurs besoins exacts. Nous avons hâte de voir et d'entendre comment les créatifs l'utilisent et ce qu'ils pensent. "



Les SSD Aura P12 d'OWC offrent un ajustement parfait pour l'Envoy Express, avec un mélange optimisé de vitesse et de fiabilité. Avec des vitesses allant jusqu'à 3400 Mo/s, les Aura P12 offrent une vitesse fiable et une protection des données pour les fichiers multimédias volumineux, y compris la vidéo 8K, les photos haute résolution et les fichiers audio. Avec un transfert de données plus rapide, les utilisateurs peuvent passer rapidement à la phase suivante de leurs projets, sans souci.



L'Envoy Express est fourni avec les outils nécessaires pour une installation facile du lecteur. OWC propose également une grande variété de boîtes à outils dont les utilisateurs ont besoin pour prendre en charge la maintenance des Mac, PC et autres appareils électroniques.



L'OWC Envoy Express est disponible en pré-commande maintenant, avec des prix spéciaux pour une durée limitée. Les unités commenceront à être expédiées en Août 2020.



Pas de prix pour le moment.



