Alphacool lance les radiateurs entièrement en cuivre NexXxos ST30 et les kits d'extension Eisbaer.



Alphacool a annoncé aujourd'hui trois nouveaux radiateurs AIO entièrement remplis de cuivre de la série NexXxos ST30 et deux kits d'extension TPV Eisbaer. Développez votre processeur Alphacool ou GPU AIO avec les radiateurs Alphacool préremplis. Connectez les attaches rapides à l'AIO correspondant et profitez de performances de refroidissement supérieures. C'est aussi simple que cela.



Le kit d'extension Alphacool Eisbaer TPV offre le moyen le plus simple de connecter les systèmes AIO extensibles d'Alphacool à d'autres composants. L'ensemble d'extension est compatible avec tous les systèmes Alphacool AIO pour processeurs et cartes graphiques.











Le tuyau TPV de 12,7/7,6 mm mesure 30 cm de long et a une connexion Alphacool TPV droite avec filetage G¼ "à une extrémité. À l'autre extrémité il y a un raccord rapide avec une connexion mâle ou femelle. Les attaches rapides de sécurité utiliser un verrou tournant, ce qui signifie qu'une ouverture involontaire de la fermeture rapide est presque impossible.















Le NexXxos ST30 Full Copper 240 mm Édition AIO préremplie est au prix de 69.98 euros. Le NexXxos ST30 Full Copper 280 mm Édition AIO préremplie coûte 84.98 euros, et le NexXxos ST30 Full Copper 360 mm Édition AIO préremplie à 84.98 euros. Le kit d'extension TPV Eisbaer (tubes et raccords) est disponible pour 14.95 euros, et le kit d'extension TPV Eisbaer 90° (tubes et raccords) à 17.95 euros.



