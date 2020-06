BUGBYTE nous propose un nouveau jeu PC : Space Haven.







Editeur(s)/Développeur(s) : Bugbyte.



Sortie France : 21 Mai 2020.



Genre(s) : Gestion/Simulation.



Thème(s) : Extraterrestres/Espace.



Mode(s) : Jouable en solo.



Langue de la version disponible en France : Textes en français.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.















Résumé : Space Haven vous place à la tête d'une station spatiale après que la Terre ait été détruite. Ce dernier espoir ne sera pas de tout repos, vous pouvez certes construire la station comme bon vous semble, cependant, il faudra gérer l'oxyène, les gaz dangereux, la température et le confort de la station. De plus il se pourrait que des extraterrestres vous attaquent et réduisent vos efforts à néant.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO