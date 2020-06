2K GAMES nous propose la réédition d'un jeu PC : Mafia II - Definitive Edition.







Editeur(s)/Développeur(s) : 2K Games/Hangar 13 Games.



Sortie France : 19 Mai 2020.



Genre(s) : Action/TPS/Aventure Open World.



Mode(s) : Jouable en solo.



Classification : Interdit au moins de 18 ans.















Résumé : Mafia II - Definitive Edition est remaster du jeu d'origine en 4K et avec tous les DLC et packs de tenues/véhicules. Mafia II prend place dans les années 40 à Empire City, une ville américaine fictive inspirée de New York et San Francisco, que trois familles mafieuses se disputent. Vous incarnez Vito Scaletta, fils d'un émigrant sicilien de retour de la guerre, bien décidé à se sortir de la misère par tous les moyens, même les plus douteux. Proposant des missions variées, le jeu mêle combats à l'arme à feu et poursuites en voitures.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO