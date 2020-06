TECHPOWERUP nous propose le test du : ROCCAT Vulcan 120 AIMO.



ROCCAT a sans doute été la première grande entreprise de périphériques PC à introduire des LED RGB adressables sur les claviers, les souris et les casques, puis ils ont annoncé AIMO au CES 2018, qui devait être une "lumière vivante" qui s'adapte en permanence à l'environnement et a ajouté périphériques. Dans la pratique, tout cela a abouti à un effet d'éclairage dynamique qui a parfois pris en charge le jeu de couleurs d'affichage à condition que vous lui ayez donné accès, mais n'était pas une fonctionnalité aussi importante qu'ils l'auraient souhaité.



Beaucoup de choses ont changé depuis notre couverture d'AIMO avec le ROCCAT Horde AIMO il y a deux ans, l'entreprise ayant été acquise par un plus gros poisson à Turtle Beach. La société a continué à sortir de nouveaux périphériques sous la marque, ce qui signifie que nous jetons un coup d'œil à l'une de leurs offres de clavier récentes. Merci encore à ROCCAT d'avoir envoyé un échantillon de revue à TechPowerUp !









Le ROCCAT Vulcan est une famille de claviers livrés avec différentes fonctionnalités, à commencer par le Vulcan 80 qui utilise des LED de couleur unique pour le rétro-éclairage et passer au Vulcan 100 AIMO qui ajoute à leur support de rétro-éclairage AIMO RGB.



Le Vulcan 120 est juste le Vulcan 100 avec un repose-poignet inclus, et il existe deux autres variantes de couleur du Vulcan 120 numérotées 121 et 122. Tous ces claviers mécaniques de taille normale sont également les premiers à utiliser la propre mécanique Titan de ROCCAT interrupteurs. Nous passerons en revue le Vulcan 120 en détail dans cette revue, et cela servira également de bon aperçu du reste des claviers Vulcan.



Voici la fiche technique :







