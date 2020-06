Kioxia lance de nouveaux SSD de la série Exceria.



À partir du 30 juin 2020, Kiokia (anciennement Toshiba) lancera une nouvelle gamme de SSD Exceria. Ceux-ci incluent une série d'entrée de gamme de 2,5 pouces ainsi que des SSD NVMe M2 et Enthusiast NVMe M2 grand public.



La date de sortie du SSD personnel de la marque Kioxia, annoncée en avril de cette année, sera le 30 juin 2020.







La série "EXCERIA PLUS SSD" est un modèle supérieur de SSD NVMe M.2 conforme à PCI-Express3.0 (x4) / NVMe 1.3. La capacité est de 500 Go, 1 To, 2 To et le facteur de forme est M.2 2280.



La vitesse de transfert du modèle 500 Go est de 3 400 Mo/s pour la lecture séquentielle, 2 500 Mo/s pour l'écriture, 420 000 IOPS pour la lecture aléatoire, 570 000 IOPS pour l'écriture, 3400 Mo/s, 3 200 Mo/s, 680 000 IOPS, 620 000 pour 1 To et Modèles 2 To respectivement. IOPS.



La série «EXCERIA SSD» est un modèle inférieur de SSD NVMe M.2 conforme à PCI-Express3.0 (x4)/NVMe 1.3. La capacité est de 250 Go, 500 Go, 1 To et le facteur de forme est M.2 2280.



Le taux de transfert est de 1 700 Mo/s, 1 200 Mo/s, 200 000 IOPS, 290 000 IOPS pour le modèle 250 Go, 1 700 Mo/s, 1 600 Mo/s, 350 000 IOPS, 400 000 IOPS pour les modèles 500 Go et 1 To.



La série «XCERIA SATA SSD» est un SSD de 2,5 mm d'épaisseur de 7 mm avec connexion SATA3.0 (6 Gbps). La gamme comprend trois capacités de 240 Go, 480 Go et 960 Go.



Le taux de transfert est de 555 Mo/s, 540 Mo/s, 79 000 IOPS, 87 000 IOPS pour le modèle 480 Go, 555 Mo/s, 540 Mo/s pour 480 Go, 82 000 IOPS, 88 000 IOPS, 555 Mo/s pour 960 Go, 540 Mo/s, 81 000 IOPS, 88 000 IOPS.



Pas de prix pour le moment.



THE GURU3D