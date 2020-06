PHILIPS nous propose un nouvel écran : Le 558M1RY/00.



Ce moniteur Momentum bénéficie du son mis au point par les légendaires experts en acoustique Bowers & Wilkins, pour un jeu sur console sublimé. Plongez au cœur de l'action grâce à un magnifique grand écran. Profitez d'un son et d'une image de qualité optimale, pour un plaisir de jeu inégalé.















Résolution UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) pour la précision







Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.



Fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une image saisissante, d'une fluidité extrême







À vous les compétitions et les parties intenses. Exigez une image ultra-fluide et sans latence. Ce moniteur Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 120 fois par seconde, ce qui est plus rapide qu'un moniteur standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre.



Avec une fréquence d'images de 120 Hz, les images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec un très faible retard d'affichage et aucune déchirure de l'image, ce moniteur Philips est votre partenaire de jeu idéal.



La faible latence réduit le temps de réponse entre les périphériques et le moniteur







La latence est le temps qui s'écoule entre la réalisation d'une action sur les périphériques connectés et son affichage à l'écran. Une faible latence réduit le temps de réponse par le moniteur d'une commande exécutée à partir d'un périphérique. Elle améliore considérablement le gameplay des jeux vidéo demandant de la réactivité, ce qui est particulièrement important pour les jeux rapides et compétitifs.



Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire







En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.



Haut-parleur de graves intégré, haut-parleur de médiums et tweeters pour un son majestueux



Six modes audio pour optimiser votre expérience de jeu, de visionnage ou d'écoute. Sport et course : créez une expérience réaliste et immersive pour les retransmissions sportives ou les jeux de course. JDR et aventure : plongez au cœur d'un son spacieux et évocateur.



Tir et action : profitez d'un son puissant et percutant pour un maximum d'excitation et de réalisme. Visionnage de films : améliorez les bandes-son de vos films pour une expérience d'écoute immersive, digne d'une salle de cinéma. Musique : True Sound par Bowers & Wilkins, pour des performances fidèles à la vision de l'artiste. Personnel : permet d'accéder au menu EQ afin de régler le son en fonction de vos besoins spécifiques.



Voici la fiche technique :







Il sera disponible en date du 30 Juin 2020.



Le prix sera de : 1 499.95 euros.



PHILIPS