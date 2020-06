TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASUS ROG STRIX B550-F Gaming (WiFi).



L'année dernière, AMD a lancé les processeurs de bureau Ryzen série 3000 dans l'un des lancements matériels les plus monumentaux de l'ère moderne. Cette dernière étape a complété l'ascension de la marque Red à la pointe du marché des processeurs de bureau qui a commencé avec le lancement de la première génération de processeurs Ryzen.



Avec le lancement de Ryzen 3000 est venu le chipset AMD X570. Doté de la prise en charge PCIe 4.0, le X570 représente un bond impressionnant par rapport aux générations passées. Il faisait également chaud, avec des cartes mères comprenant souvent des ventilateurs de refroidissement de chipset et, plus important encore, cher. Le coût élevé du chipset a considérablement augmenté le coût moyen des cartes mères X570 par rapport aux générations précédentes.



Alors qu'AMD a fait un excellent travail pour maintenir la compatibilité de la carte mère avec les processeurs de nouvelle génération, aucune des cartes mères AM4 de la génération précédente n'était compatible avec PCIe 4.0, pas même à partir du stockage et du PCIe contrôlés par des CPU compatibles PCIe 4.0. Entrez B550, le petit frère plus axé sur la valeur de X570. Alors que le chipset B550 est uniquement PCIe 3.0, les cartes mères B550 prennent en charge PCIe 4.0 du CPU vers le slot PCIe principal ainsi que le slot M.2 principal (en fonction d'un CPU compatible PCIe 4.0).







L'ASUS ROG STRIX B550-F Gaming propose une solution de refroidissement VRM robuste et une conception d'étage de puissance 12 + 2 utilisant des étages 50 A de Vishay Semiconductor. Le flashback du BIOS a également été inclus, ainsi que l'excellent BIOS d'ASUS conçu pour offrir une expérience d'overclocking optimale et sans stress.



L'ASUS ROG STRIX B550-F Gaming comprend même 2,5 Gb/s Ethernet utilisant le nouveau contrôleur I225-V d'Intel. Toutes ces performances sont regroupées dans un boîtier élégant et moderne avec d'excellentes options RVB pour ceux qui veulent plus de lumière dans leur version finale.



Voici la ficha technique :







