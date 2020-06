TECHPOWERUP nous propose le test du : SilentiumPC Grandis 3 EVO ARGB & Grandis 3.



SilentiumPC a été fondée à Varsovie, en Pologne en 2007. Depuis, ils ont parcouru un long chemin. Ils ont commencé petit avec la sortie de leur fan "Zephyr". Depuis lors, ils sont passés de ces origines modestes pour finir par remporter le prix du fabricant de l'année de Benchmark.pl en 2012.



Compte tenu de leur dévouement continu à améliorer et à étendre leurs gammes de produits, ils proposent désormais des ventilateurs, des refroidisseurs de CPU, des boîtiers , alimentations et refroidisseurs de liquide tout-en-un. Leur croissance régulière peut être attribuée à leur engagement non seulement à la qualité, mais à la performance par dollar. Avec un peu de chance, ils finiront par s'étendre à de nouveaux marchés en dehors de l'Europe.







L'examen d'aujourd'hui portera sur les refroidisseurs à double tour SilentiumPC Grandis 3 EVO ARGB et Grandis 3. Ces monstres lourds restent abordables alors que la société continue de se concentrer sur l'offre aux utilisateurs des meilleures options de valeur possible.



Ces deux refroidisseurs sont essentiellement les mêmes, la plus grande différence étant la finition nickelée et les ventilateurs ARGB du modèle EVO. Sinon, la conception de base est identique. En termes de poids, le Grandis 3 EVO ARGB est un peu moins à 961 g contre le Grandis 3 à 985 g. Alors sans plus tarder, regardons de plus près ce que SilentiumPC offre avec ces nouvelles versions.



Voici la fiche technique (Grandis 3 EVO ARGB) :







Voici la fiche technique (Grandis 3) :







