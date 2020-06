L'AMD RYZEN 9 3900XT est plus rapide de 3% que le RYZEN 9 3900X.



AMD a récemment annoncé ses processeurs "Matisse Refresh" de 3e génération Ryzen 3000XT, avec une disponibilité le 7 juillet, et il semble que des échantillons de processeurs aient déjà atteint des fuites sur le Web. TUM_APISAK a découvert une soumission Geekbench 5.1 d'un échantillon de processeur Ryzen 9 3900XT 12 cœurs/24 threads.







Le processeur est associé à une carte mère GIGABYTE X570 AORUS Master et à 16 Go de mémoire DDR4-3600 double canal. Le 3900XT marque 10945 points dans le test multi-thread et 1324 points dans le single-thread; tous deux supérieurs d'environ 5% à ceux du 3900X. Le score de Geekbench indique qu'AMD veut réduire l'écart de performances de jeu en pourcentage à un seul chiffre avec le Core i9-10900K, et étendre son avance de performance de productivité multithread en raison de plus de cœurs/threads.



TWITTER (TUM APISAK)