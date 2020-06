Bitspower dévoile un bloc mono pour carte mère ASRock X299E-ITX ac LGA2066.



Dans la foulée du Mono Block pour ROG Maximus XII Hero, Bitspower a dévoilé un autre produit Mono Block plus intelligent, cette fois sur mesure pour l'ASRock X299E-ITX/ac, l'une des rares cartes mères LGA2066 à prise complète dans le Format mini-ITX. Le bloc mono utilise du cuivre nickelé avec une finition miroir comme matériau principal, un dessus en acrylique comme matériau secondaire et une plaque supérieure en métal sur le dessus.











Le dessus est parsemé de LED RGB adressables qui acceptent l'entrée ARGB à 3 broches standard. Le haut dispose également d'un écran OLED qui peut afficher des éléments tels que la température du liquide de refroidissement. Le bloc mono fournit un refroidissement actif à la fois pour le socket du processeur LGA2066 et la zone VRM du processeur du X299E-ITX/ac.



Un module de contrôleur multifonction TouchAqua D-RGB est inclus, ce qui vous permet de contrôler l'éclairage et l'OLED. Le bloc mesure 105 mm x 117 mm x 32 mm.



Disponible dès maintenant, le bloc mono Bitspower pour ASRock X299E-ITX/ac est proposé au prix de 260 Dollars.



TECHPOWERUP