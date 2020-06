Les rendus de la carte mère NZXT N7 Z490 dévoilés.



Voici quelques-unes des premières images des cartes mères N7 Z490 de NZXT. Historiquement, NZXT est connu pour s'approvisionner en carte mère auprès d'OEM tels qu'ECS, mais avec une excellente conception et une surveillance de la qualité, ce qui pourrait être le cas avec la carte N7 basée sur Z490.



Construit dans le facteur de forme ATX, le N7 Z490 tire son alimentation d'une combinaison de connecteurs d'alimentation ATX 24 broches et EPS 8 + 4 broches, le conditionnant pour le CPU avec un VRM 12 phases. La carte est caractérisée par un carénage avant qui couvre la plupart des aspects commerciaux du PCB, et est disponible en noir mat ou blanc, se fondant dans le schéma de conception utilisé par NZXT pour ses boîtiers.











Les connecteurs d'extension du N7 Z490 semblent inclure un connecteur PCI-Express 3.0 x16, un connecteur x16 (électrique x4) et trois connecteurs x1. Les options de stockage incluent deux emplacements M.2-2280, chacun avec un câblage PCI-Express 3.0 x4; et quatre ports SATA 6 Gbps.



La connectivité USB comprend deux ports USB 3.1 gen 2 10 Gbps (dont l'un est de type C) et quatre ports USB 3.1 gen 1 5 Gbps. Un port HDMI fournit la seule sortie d'affichage. Les options de mise en réseau incluent 802.11ax + Bluetooth 5 fourni par une carte WLAN Intel AX201 ; et mise en réseau filaire 2,5 GbE à partir d'un contrôleur Realtek RTL8125BG. La solution audio intégrée utilise le codec audio Realtek ALC1220 HD haut de gamme.



Il n'y a aucune information sur les prix ou la disponibilité.



TWITTER (MOMOMO US)