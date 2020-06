SHARKOON nous propose un nouveau boitier : Le REV200.



Sharkoon Technologies est un fournisseur international de composants et périphériques PC, offrant des performances à un prix raisonnable. Avec la tour midi REV 220 ATX, Sharkoon présente désormais un autre boîtier PC de la série REV. Comme le REV200, ce boîtier possède également une configuration de boîtier intelligente et révolutionnaire : par rapport aux boîtiers PC classiques, Sharkoon a conçu une carte mère qui est tournée à 90 degrés, tandis que le reste du matériel est donc installé verticalement.



Le boîtier PC est fourni avec cinq ventilateurs de 120 millimètres préinstallés pour le flux d'air nécessaire. Un compartiment à câbles en haut et un tunnel multifonctionnel en bas assurent également une apparence soignée et bien rangée à l'intérieur du boîtier.



L'avant du REV220 a une plaque en aluminium avec une coupe en diamant. Cela définit de manière impressionnante la scène avec un éclairage de fond RVB. La plaque est placée sur un panneau avant qui a un aspect de fibre de carbone, offrant une conception nettement qualitative au boîtier.



















Une configuration de cas avec une différence



La série de boîtiers REV se distingue par une configuration de boîtier révolutionnaire, où la carte mère est tournée de 90 degrés lorsqu'elle est montée, et les autres composants matériels sont ainsi installés verticalement. Le REV220 a également cette structure plutôt atypique et offre donc tous les avantages positifs du prédécesseur REV200, tandis que l'utilisateur peut ressentir une sensation complètement différente lors de l'installation du matériel ou lors du modding. De plus, le compartiment à câbles sous le panneau supérieur et le tunnel d'alimentation sur le panneau inférieur garantissent tous deux la propreté à l'intérieur du boîtier.



Un vent frais de cinq ventilateurs préinstallés



Il y a des fentes de ventilation sur les côtés du panneau avant, à travers lesquelles trois des ventilateurs pré-installés de 120 millimètres assurent un flux d'air constant. Ceci est soutenu par deux autres ventilateurs de 120 millimètres à l'arrière du boîtier, qui, avec leur éclairage RVB adressable, contribuent à un éclairage idéal du matériel à l'intérieur.



Afin d'optimiser davantage les performances de refroidissement, il est également possible d'installer deux ventilateurs de 140 millimètres à la place des trois modèles de 120 millimètres. L'avant du boîtier permet également l'installation d'un radiateur jusqu'à 360 millimètres.



À l'arrière du boîtier, les deux ventilateurs préinstallés peuvent être remplacés par deux versions de 140 millimètres ou un radiateur jusqu'à 240 millimètres. Le couvercle magnétique sur le dessus du boîtier est perforé et supporte ainsi également l'échange d'air.



La vue à l'intérieur



Le panneau latéral, en verre trempé, complète non seulement le design intemporel et élégant du REV220, mais il offre également une vue imprenable sur le matériel installé. À cet effet, le verre est solidement fixé via des vis à l'arrière du boîtier. En combinaison avec l'éclairage RVB des deux ventilateurs adressables et le point culminant RVB du panneau avant, le boîtier du PC devient un véritable accroche-regard sur le dessus de n'importe quel bureau.



Et grâce à sa conception inversée, le boîtier peut également être facilement placé sur le côté gauche du bureau. Les ventilateurs à l'arrière du boîtier sont également compatibles avec les technologies de synchronisation RVB Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion et ASRock Polychrome SYNC.



Pour les cartes mères sans connexion RVB appropriée possédant le brochage 5V-D-G ou 5V-D-coded-G, l'éclairage peut être contrôlé via un interrupteur sur le dessus du boîtier. Pour un éclairage encore plus étendu, des composants LED supplémentaires en option peuvent être connectés au contrôleur RVB pré-installé.



Beaucoup de place pour les composants



Le REV220 ne manque pas d'espace pour les composants: des cartes graphiques d'une longueur maximale de 32,3 centimètres, des alimentations d'une longueur maximale de 20 centimètres et des refroidisseurs de processeur d'une hauteur maximale de 16,5 centimètres s'inséreront dans le boîtier. De plus, jusqu'à deux disques durs de 3,5 pouces et deux SSD peuvent être installés dans la cage amovible du tunnel d'alimentation. Derrière le plateau de la carte mère, il y a des emplacements pour deux SSD supplémentaires.



Prix et disponibilité



Le Sharkoon REV220 est désormais disponible au prix conseillé du fabricant de : 107.00 euros.



TECHPOWERUP