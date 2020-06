AMD surpasse son objectif d’améliorer par 25 fois l’efficacité énergétique de ses processeurs mobiles en six ans

AMD annonce avoir dépassé son objectif 25x20 fixé en 2014 consistant à améliorer l’efficacité énergétique de ses processeurs mobiles par un facteur de 25x d’ici à 2020. Face à la référence étalon de 2014, le nouveau processeur mobile AMD Ryzen™ 7 4800H améliore l’efficacité énergétique d’un facteur de 31,7x1 et offre des performances de pointe en plus d’une efficacité extraordinaire. Qui dit meilleure efficacité, dit avantages pour l’utilisateur avec notamment une autonomie supérieure, de meilleures performances, des coûts énergétiques moindres et un impact environnemental réduit.



« Nous nous sommes toujours concentrés sur l’efficacité énergétique de nos processeurs, mais en 2014 nous avons décidé d’accentuer l’emphase sur cette caractéristique » indique Mark Papermaster, chief technology officer et executive vice president, Technology and Engineering pour AMD. « Ce défi a mobilisé nos équipes d’ingénieurs qui ont travaillé dur pour atteindre cet objectif ambitieux de proposer en 2020 une efficacité énergétique 25 fois meilleure. Nous avons pu largement dépasser cet objectif avec une amélioration qui s’établit à 31,7x ! Il en résulte des ordinateurs portables ultrafins et des modèles dédiés au jeu réunissant performance, puissance graphique et autonomie exceptionnelles. Je ne pourrais pas être plus fier de nos équipes commerciales et d’ingénierie. »



L’efficacité énergétique des processeurs est déterminée par la quantité de travail effectuée par unité d’énergie consommée. Pour atteindre son objectif 25x20, AMD s’est concentré sur le développement d’une architecture SoC (System-on-a-chip) hautement intégrée et efficace, sur la mise en place et l’amélioration des fonctionnalités de gestion d’énergie, sans oublier les améliorations énergétiques au niveau du silicium. Ainsi, entre 2014 et 2020, le temps de calcul moyen pour une tâche donnée a été réduit de 80% avec une diminution de 84%3 de l’énergie consommée. Cela signifie qu’une entreprise mettant à jour une flotte de 50 000 ordinateurs portables AMD de 2014 vers des modèles 2020 disposerait non seulement de 5 fois plus de puissance de calcul mais verrait aussi sa consommation électrique associée se réduire de 84%. Sur trois ans, cela représente une économie de 1,4 million de kilowatts-heure pour l’électricité et 971 000kg d’émissions carbone en moins, soit l’équivalent de 16,000 arbres plantés en 10 ans.



En atteignant son objectif d’efficacité énergétique 25x20, AMD propose non seulement une meilleure expérience utilisateur mais renforce également son leadership en matière de développement durable. AMD a ainsi été la première compagnie de semiconducteurs à définir des objectifs de protection climatique, et notamment 25x20, lesquels ont été approuvés par l’initiative Science Based Targets en tant qu’objectifs basés sur la science et suffisamment agressifs pour participer à la limitation de l’impact informatique sur le changement climatique.



« L'intendance de notre planète peut aller de pair avec le développement d'une technologie puissante, aidant ainsi nos clients à atteindre leurs objectifs » indique Susan Moore, corporate vice president for corporate responsibility and international government affairs pour AMD. « Les améliorations en termes d’efficacité énergétique au cœur de nos processeurs mobiles font une différence dans le monde qui nous entoure. En faisant état publiquement de nos progrès chaque année mais aussi en les atteignant et en les dépassant, les objectifs 25x20 d’efficacité énergétique reflètent l’engagement d’AMD pour des technologies durables. »



Perspectives industrielles



Les améliorations de performance et la consommation électrique réduite du processeur Ryzen 7 4800H sont deux fois supérieures à la tendance historique de gain en efficacité comme décrit par la loi de Koomey, analogue à la loi de Moore, pour la période 2014-2020.



« Il y a six ans, AMD s’est profondément remis en question pour améliorer drastiquement l’efficacité énergétique pratique de ses processeurs mobiles » indique Dr. Jonathan Koomey, expert sur les questions d’efficacité énergétique liées à l’informatique. « J’ai passé en revue les données et je peux affirmer qu’AMD a dépassé son objectif 25x20 fixé en 2014 grâce à un design amélioré, diverses optimisations atteignant ses ambitions pour ce qui concerne l’efficacité énergétique. Avec une puce qui est 31,7x plus efficace sur le plan énergétique que son homologue de 2014, AMD a de loin dépassé les gains d’efficacité traditionnellement attendus du rythme de la loi de Moore comme incarné dans la loi de Koomey. »



« AMD s’est publiquement fixé un objectif ambitieux pour ce qui est de l’ingénierie en vue d’améliorer l’efficacité de ses processeurs d’au moins 25 fois : dépassant largement les gains historiquement attendus. Ce faisant, l’entreprise s’est hissée en position de leader de l’industrie en matière de processeurs mobiles » a pu dire Kevin Krewell, principal analyst TIRIAS Research. « L’objectif 25x20 nécessitait des changements majeurs d’architecture, de conception, de logiciel et ne dépendait pas uniquement des avancées du procédé de fabrication. Atteindre et dépasser cet objectif ambitieux est un témoignage du travail des équipes d’AMD dans la conception de leurs produits. Cela a propulsé AMD en position de leader s’agissant des processeurs mobiles. »



« L’objectif d’AMD d’améliorer l’efficacité énergétique de ses processeurs mobiles par un facteur de 25x pouvait sembler abstrait et arbitraire lorsqu’il fut annoncé il y a six ans » a dit Bob O’Donnell, president TECHnalysis Research. « Alors que cet objectif impressionnant est maintenant surpassé, il devient bien plus concret et parlant. Une consommation énergétique plus faible n’a jamais été aussi importante pour notre planète alors que la capacité de la marque à atteindre ses objectifs, tout en proposant des performances processeur de premier plan reflète parfaitement sa position de leader du marché axé sur l’ingénierie. »