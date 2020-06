BITSPOWER nous propose : Le Mono Block for ASUS ROG Maximus XII Hero et Wifi.



Bitspower a présenté aujourd'hui son bloc mono pour ASUS ROG Maximus XII Hero et sa variante Wi-Fi. Le monobloc fournit un refroidissement liquide pour le socket LGA1200 et le CPU VRM de la carte.







La chambre de refroidissement principale du bloc passe non seulement à travers un réseau de micro-ailettes sur la zone du socket du CPU, mais également sur la zone du VRM du CPU. Le bloc mono Bitspower utilise du cuivre nickelé comme matériau principal, avec un dessus en acrylique transparent parsemé de LED RGB adressables.











Les zones de contact présentent une finition miroir. Une seule connexion ARGB à 3 broches les éclaire tous. Le bloc mono mesure 141 mm x 115 mm x 27,5 mm (LxlxH) et dispose d'un filetage G1/4 "standard pour vos propres raccords.



Disponible maintenant, il est au prix de 210 Dollars.



TECHPOWERUP