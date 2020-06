ASUS nous propose un nouvel écran : Le ZenScreen MB14AC.



ASUS a présenté aujourd'hui le ZenScreen MB14AC, qui fait partie de la gamme grandissante de moniteurs portables de l'entreprise. Contrairement au ROG Strix ZXG17AHP, le ZenScreen est davantage destiné au grand public portable.







Le MB14AC est une version réduite du MB16ACE de 2019 et un écran de 14 pouces 16: 9 offrant une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels), à l'aide d'un panneau IPS. Une seule connexion USB-C fournit à la fois l'alimentation et l'affichage de votre ordinateur portable au ZenScreen (il utilise son propre adaptateur vidéo USB DisplayLink).







Il accepte également les signaux DisplayPort TMDS du connecteur USB-C, le cas échéant. Les autres spécifications d'affichage incluent une luminosité maximale de 250 cd/m², un rapport de contraste statique de 700: 1 et des angles de vision de 178° H/V.







L'entreprise n'a pas mentionné les prix.



TECHPOWERUP