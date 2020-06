Alienware lance le clavier de jeu AW410K.



Alienware a annoncé aujourd'hui le clavier de jeu AW410K, un clavier mécanique compatible RVB doté de commutateurs Cherry MX Red ou Cherry MX Brown. L'AW410K dispose d'un port passthrough SB afin que vous ne perdiez pas le port USB que le clavier remplit sur votre PC. Le clavier est de type standard (ce qui signifie qu'il a un pavé numérique dédié) avec des macros intégrées dans les touches de fonction pour les capacités multimédias.











Le clavier propose deux niveaux de réglage via les deux pieds au-dessus, un câble tressé et une plaque supérieure en métal pour une sensation premium supplémentaire. D'autres technologies intéressantes et très importantes dans l'espace de jeu sont également présentes, telles que l'anti-fantôme, la programmation macro et la mémoire intégrée qui permet le stockage de macros définies par l'utilisateur.



Le clavier de jeu Alienware AW410K sera lancé le 4 Août 2020.



Le prix sera de : 129 Dollars.



TECHPOWERUP