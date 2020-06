LaCie annonce les solutions de stockage SSD Pro 1big Dock et 1big Dock.



Aujourd'hui, LaCie, la marque haut de gamme de Seagate Technology, a annoncé deux nouvelles solutions de stockage pour les professionnels de la création et les prosommateurs. Les nouveaux LaCie 1big Dock SSD Pro et LaCie 1big Dock permettent aux professionnels de rationaliser et d'optimiser leur flux de travail en studio avec une solution de stockage de bureau complète. Conçu par Neil Poulton, le LaCie 1big Dock SSD Pro (capacités de 2 To et 4 To SSD) et 1big Dock (capacités de 4 To, 8 To et 16 To HDD) s'ajoute à la gamme de systèmes de stockage de données polyvalents de LaCie conçus pour les professionnels de la création.











Le disque SSD Pro 1big Dock de LaCie est idéal pour l'édition de contenu 6K, 8K, super ralenti, vidéo non compressé et VFX à forte intensité de données. S'appuyant sur le pedigree de LaCie en termes de performances et de style inégalés, le 1big Dock SSD Pro s'appuie sur le SSD FireCuda NVMe et Thunderbolt 3 de Seagate pour offrir des vitesses de lecture stupéfiantes allant jusqu'à 2800 Mo/s.



Il rationalise le flux de travail avec deux ports Thunderbolt 3 compatibles USB-C et une station d'accueil comprenant un port USB 3.0 intégré, des emplacements pour cartes mémoire de qualité cinéma (CFast 2.0, CFexpress et SD) et une connexion de sortie DisplayPort 1.4 . C'est le périphérique idéal pour la plupart des caméras de cinéma professionnelles, y compris les grandes marques comme ARRI, Blackmagic, RED et Canon.







Simplifiez les configurations de bureau



Offrant un grand nombre des mêmes fonctionnalités que le 1big Dock SSD Pro et la capacité massive d'un disque dur de 4 To, 8 To ou 16 To, le nouveau LaCie 1big Dock propose également l'ingestion directe du contenu des cartes SD, des cartes CompactFlash et des périphériques USB . Il rationalise le studio des cinéastes 4K en servant de concentrateur à tous les périphériques et connecte la station de travail avec un seul câble, éliminant le besoin de dongles ou d'adaptateurs supplémentaires.



Gestion unique de l'alimentation



Le 1big Dock SSD Pro et 1big Dock peut fournir jusqu'à 45 W de puissance à un ordinateur portable ou 30 W lors de la connexion en guirlande d'appareils compatibles. La nouvelle fonction innovante Power Pass-Through de LaCie offre encore plus de charge pour votre ordinateur portable. Connectez en série le câble d'alimentation USB-C de l'ordinateur portable au 1big Dock et l'ordinateur portable peut recevoir jusqu'à 70 W. Cela libère également un port USB-C bien nécessaire sur l'ordinateur.



Avec une garantie limitée standard de 5 ans avec Rescue Data Recovery Services et un plan gratuit Adobe Creative Cloud All-Apps d'un mois (valeur de 52,99 $), le LaCie 1big Dock SSD Pro coûtera 1 349 Dollars (2 To) et 2 599 Dollars (4 To) ) et le LaCie 1big Dock pour 369 Dollars (4 To), 469 Dollars (8 To) et 679 Dollars (16 To).



Les deux produits seront disponibles en Juillet 2020.



