QNAP lance la série NAS TS-x53D 2.5GbE à quatre cœurs basée sur Intel.



QNAP Systems, Inc., l'un des principaux innovateurs de solutions informatiques, de mise en réseau et de stockage, a lancé aujourd'hui la série NAS TS-x53D 2.5GbE, disponible en modèles à 2, 4 et 6 baies. Avec un processeur quadricœur à 2,0 GHz et une double connectivité 2,5 GbE, la série TS-x53D fournit non seulement aux entreprises modernes une excellente solution NAS 2,5 GbE, mais satisfait également les joueurs en offrant un stockage suffisant pour leurs vastes collections de jeux.



Cette série NAS fiable et sécurisée offre un rapport coût-efficacité élevé en offrant plus de capacités à valeur ajoutée, notamment une extension PCIe, une sauvegarde multi-cloud, une passerelle de stockage cloud, une sortie HDMI 4K, etc. La série TS-x53D est livrée avec une garantie standard de 3 ans et peut être prolongée jusqu'à 5 ans avec une extension de garantie achetée.



«Le TS-x53D permet aux utilisateurs de mettre à niveau les vitesses du réseau de 1 Gigabit à 2,5 Gigabit en utilisant les câbles CAT5e existants, et de rationaliser la sauvegarde et le partage de fichiers, le streaming vidéo et même le stockage de jeux», a déclaré Jason Hsu, chef de produit chez QNAP. "Le commutateur QSW 10GbE/Multi-Gig de QNAP constitue également un complément parfait pour créer un environnement de réseau collaboratif à grande vitesse et évolutif."







La série TS-x53D est alimentée par un processeur quadricœur Intel Celeron J4125 à 2,0 GHz (éclats jusqu'à 2,7 GHz), avec jusqu'à 8 Go de mémoire DDR4. Les deux ports RJ45 2,5 GbE intégrés peuvent fournir des vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gbit / s sous l'agrégation de ports. L'emplacement PCIe 2.0 permet d'installer des cartes d'extension pour améliorer la fonctionnalité NAS (comme une carte réseau 5GbE / 10GbE, une carte réseau / stockage QM2 ou un adaptateur sans fil QWA-AC2600. Le NAS TS-x53D prend en charge la mise en cache SSD pour une faible latence ou peut devenir un stockage hiérarchisé auto-optimisé avec la technologie Qtier pour obtenir des performances optimales tout en équilibrant l'utilisation du stockage.



Conçue pour les professionnels, la série TS-x53D prend en charge le stockage, le partage, la sauvegarde, la synchronisation et la protection des données avancés pour aider les utilisateurs à accomplir des tâches quotidiennes productives. Les instantanés basés sur des blocs facilitent la protection et la récupération des données et atténuent efficacement les menaces des ransomwares.



HBS (Hybrid Backup Sync) réalise des tâches de sauvegarde locales / distantes / cloud efficaces et dispose de la technologie QuDedup qui déduplique les fichiers de sauvegarde à la source pour économiser du temps de sauvegarde, de l'espace, de la bande passante et pour accélérer les sauvegardes multi-versions pour une meilleure protection. Le TS-x53D possède également de nombreuses fonctionnalités multimédias avec une sortie HDMI 2.0 pour afficher jusqu'à 4K (4096 x 2160) vidéos à 60 Hz, un transcodage vidéo 4K de haute qualité pour convertir des vidéos en formats de fichiers universels et un streaming vidéo via DLNA, Plex, et Chromecast.



Le TS-x53D est flexible et polyvalent. Sa capacité de stockage est évolutive en connectant les boîtiers d'extension de stockage de QNAP ou en utilisant la fonction VJBOD pour utiliser la capacité de stockage inutilisée d'autres NAS QNAP. La fonctionnalité du TS-x53D peut également être étendue en installant des applications à partir du QTS App Center intégré, telles que l'hébergement de plusieurs machines virtuelles et conteneurs, le déploiement d'une passerelle de stockage cloud, la mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance professionnel, etc.



Spécifications clés des nouveaux produits :



- TS-253D-4G : 2 baies de disques, 4 Go de mémoire DDR4 (1 x 4 Go),

- TS-453D-4G : 4 baies de lecteur, 4 Go de mémoire DDR4 (1 x 4 Go),

- TS-453D-8G : 4 baies de disques, 8 Go de mémoire DDR4 (2 x 4 Go),

- TS-653D-4G : 6 baies de disques, 4 Go de mémoire DDR4 (1 x 4 Go),

- TS-653D-8G : 6 baies de disques, 8 Go de mémoire DDR4 (2 x 4 Go).



Modèle de tour ; Processeur Intel Celeron J4125 quadricœur à 2,0 GHz (éclats jusqu'à 2,7 GHz) ; disques durs ou SSD SATA 6 Gbit/s 2,5 pouces/3,5 pouces remplaçables à chaud ; 2 ports LAN RJ45 2,5 GbE (compatibles avec 1 GbE) ; 1 emplacement PCIe Gen 2 x2 (emplacement PCIe Gen 2 x4 pour TS-253D) ; 2 ports USB 3.2 Gen 1, 3 ports USB 2.0 ; 1x sortie HDMI 2.0 4K @ 60Hz.



QNAP