Google Chrome va recevoir la même technologie d'optimisation de la mémoire que Microsoft Edge.



Microsoft a introduit les améliorations de la mémoire de segment de segment Windows pour les applications modernes et système telles que Microsoft Edge afin de réduire les besoins en mémoire. Dans un récent article de blog, Kim Denny, gestionnaire principal de la gestion de la technologie de Microsoft Edge, a annoncé qu'avec la dernière mise à jour de Windows 10 de mai 2020, Microsoft Edge avait enregistré une réduction de l'utilisation de la mémoire pouvant atteindre 27%. Le nouveau Microsoft Edge référencé ici a adopté le moteur source de chrome qui montre les effets possibles de réduction de la mémoire sur Google Chrome.







Dans une récente validation de chrome découverte par WindowsLatest, un développeur de chrome a déclaré que les utilisateurs "pouvaient économiser des centaines de Mo dans le navigateur et les processus utilitaires de service réseau, entre autres, sur certaines machines".



Considérant que Google Chrome détient la plus grande part de marché de tous les navigateurs par une marge saine et compte tenu de ses tendances à accaparer la mémoire, ce développement sera un ajout très apprécié. La fonctionnalité est en cours d'implémentation et devrait être bientôt disponible.



WINDOWS LASTEST