Team Group annonce les SSD co-marqués ASUS TUF Gaming Alliance.



En collaboration avec ASUS TUF Gaming Alliance, TEAMGROUP annonce aujourd'hui le lancement du disque SSD T-FORCE CARDEA II TUF Gaming Alliance M.2 et du disque SSD T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB Gaming Solid State Drive (5 V). Certifié et rigoureusement testé par la TUF Gaming Alliance, le design extérieur hérite des éléments du motif d'origine et ajoute le logo de camouflage TUF Gaming pour présenter les couleurs de jeu avec un style militaire fort. Il peut être synchronisé avec le logiciel de contrôle d'éclairage de la carte mère ASUS AURA SYNC. Avec l'évolution complète de l'accès aux performances, c'est certainement le premier choix pour les joueurs qui aiment le style militaire.







Le disque SSD T-FORCE CARDEA II TUF Gaming Alliance est le premier SSD M.2 certifié par ASUS TUF Gaming Alliance. Avec l'aileron de refroidissement de jeu breveté de TEAMGROUP T-FORCE, l'interface haute vitesse PCIe Gen 3 x4 et le protocole NVMe 1.3, la vitesse de lecture/écriture séquentielle peut atteindre 3400/3000 Mo/s, et la vitesse de lecture/écriture aléatoire peut atteindre 180K/160K IOPS, offrant jusqu'à 1 To de capacité.



L'algorithme intelligent intégré contient une variété de mécanismes de gestion tels que la fonction de collecte des ordures, la technologie de nivellement par l'usure et la fonction ECC (code de correction d'erreur), qui peuvent améliorer l'efficacité et la fiabilité du transfert de données et prolonger parfaitement la durée de vie.







Suite au lancement précédent de T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB SSD 12 V, afin de répondre aux différents besoins des joueurs, TEAMGROUP s'est de nouveau associé à ASUS TUF GAMING pour lancer le DELTA 2.5 "Solid State Drive pour cartes mères avec 5 En-tête V ADD. Il a un fond noir frais avec de solides motifs de camouflage.



Grâce à l'interface SATA II 6 Gbps et à la puce de mémoire flash NAND 3D, la vitesse de lecture peut atteindre 560 Mo par seconde, ce qui le rend à la fois durable et extrêmement puissant à la fois. Avec une capacité maximale de 1 To et une épaisseur de seulement 9,5 mm, il répond aux divers besoins des joueurs et leur permet de se mettre à niveau instantanément.



