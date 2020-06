NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 451.48 WHQL.



Les pilotes WHQL de la version 451.48 sont la première version officielle/publique du logiciel GeForce de NVIDIA avec la prise en charge de la mise à jour de Windows 10 de mai 2020 (version 2004), avec la prise en charge de WDDM 2.7 et la prise en charge de l'API DirectX 12 Ultimate, y compris la prise en charge de la planification GPU accélérée par matériel de Windows 10. Les pilotes ajoutent également un support officiel pour l'API graphique Vulkan 1.2. NVIDIA a également étendu la liste des moniteurs compatibles G-SYNC pour inclure plusieurs nouveaux modèles de moniteurs.



Prêt pour DirectX 12 Ultimate







Le nouveau pilote Game Ready fournit une prise en charge complète de la nouvelle API graphique DirectX 12 Ultimate. Cela inclut la prise en charge de DirectX Raytracing (DXR) version 1.1 ainsi que la prise en charge du maillage

shaders, rétroaction d'échantillonneur et ombrage à taux variable (VRS).



De plus, ce pilote prend en charge la planification accélérée du processeur graphique lorsqu'il est utilisé avec la mise à jour Windows 10 de mai 2020.



Nouvelles fonctionnalités et autres changements :



- Prend en charge DirectX 12 Ultimate,

- Prend en charge Vulkan 1.2,

- Prend en charge la planification accélérée du processeur graphique,

- Prend en charge CUDA 11.0.



Profils d'application



Ajout ou mise à jour des profils SLI suivants :



- DCL - The Game (NVIDIA Turing GPUs and later),

- Jiu Xiao,

- Monster Energy Supercross 2 - The Official Videogame (NVIDIA Turing GPUs and later),

- MORDHAU (NVIDIA Turing GPUs and later,

- Overpass (NVIDIA Turing GPUs and later),

- Planetside 2 (DirectX 11),

- Sniper Elite V2 Remastered,

- Spyro Reignited Trilogy (NVIDIA Turing GPUs and later),

- Surviving The Aftermath,

- System Shock (NVIDIA Turing GPUs and later),

- The Fisherman - Fishing Planet (NVIDIA Turing GPUs and later,

- Warhammer Underworlds : Online,

- Wolcen : Lords of Mayhem.



Problèmes résolus dans cette version



- [Just Cause 2] : le jeu ne détecte pas les fichiers CUDA, ce qui entraîne la disparition des paramètres "GPU Water Simulation" et "Bokeh Filter". [2994570],

- [Sea of ​​Thieves] : des problèmes de rendu de jeu se produisent. [200614095],

- [Resident Evil 2 Remake] : Le jeu peut afficher un objet aléatoire et un menu clignotant. [2997880],

- [Devil May Cry 5] : Le jeu peut afficher un scintillement aléatoire des objets. [2997814],

- [Divinity Original Sin 2 - Definitive Edition]: Le jeu connaît de faibles performances lorsque la programmation accélérée du GPU est activée. [3009631],

- [Ordinateur portable] : les casques Windows Mixed Reality peuvent afficher une gigue lorsqu'ils sont connectés au port HDMI lié aux graphiques intégrés de l'ordinateur portable NVIDIA Optimus. [2971312],

- [G-SYNC]: G-SYNC ne fonctionne pas avec les jeux DirectX 9 si "Désactiver les optimisations plein écran" est sélectionné. [2969897],

- La luminosité de l'écran augmente tout en permettant la mise à l'échelle du GPU. [200612966],

- NVIDIA HD Audio peut disparaître après la mise en veille de l'écran. [2807732],

- Le curseur se transforme en rectangle gris lors de la lecture de vidéos YouTube 4K HDR. [3009602].



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP