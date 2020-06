DeepCool lance de nouveaux ventilateurs X-Frame MF120 GT A-RGB uniques.



DeepCool, une marque leader dans la conception et la fabrication de systèmes de refroidissement CPU, lance un tout nouveau ventilateur de boîtier unique, le MF120 GT, qui dispose de 20 LED RVB adressables à travers le X-Frame qui brillent à travers des pales de ventilateur translucides pour créer un aspect distinct de chaque côté dans configurations push ou pull.







Le réglage des couleurs est facile avec un contrôle direct via le logiciel RGB pris en charge par les marques de cartes mères populaires et via Razer Chroma. Un contrôleur de fil RVB inclus offre une alternative rapide pour sélectionner parmi différents profils de couleurs pour correspondre à n'importe quel thème de construction. Conçu pour fonctionner aussi bien qu'il en a l'air, le MF120 GT offre d'excellentes performances de refroidissement et un contrôle PWM pour des niveaux thermiques et sonores équilibrés.







Le MF120 GT est disponible en pack 3 en 1 avec d'autres accessoires dans la boîte, y compris un hub de ventilateur PWM 4 ports et un hub RGB 6 ports pour plus de flexibilité et de compatibilité avec votre construction.



Voici la fiche technique :







Le pack de trois ventilateurs est maintenant disponible sur Amazon et Newegg pour 59.90 euros.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



