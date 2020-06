Intel compare les ordinateurs portables avec deux modèles de GPU différents pour revendiquer une position de leader en matière de performances de jeu.



Les solutions graphiques NVIDIA GeForce RTX 2060 (mobile) et RTX 2060 Max-Q peuvent sembler identiques, mais elles ne le sont pas. Cela n'a pas d'importance pour le marketing d'Intel, qui les a utilisés pour montrer que les processeurs Intel Core de 10e génération sont "18-23%" plus rapides au jeu que le Ryzen 4000 "Renoir" d'AMD, selon une découverte fascinante de _rogame. Dans une diapositive de performances de jeu dans le monde réel qui fait partie d'une présentation Intel Partner Connect, Intel a comparé deux ordinateurs portables, l'un avec un processeur Core i7-10750H de 45 watts, et l'autre avec un AMD Ryzen 9 4900HS de 35 watts.







L'ordinateur portable propulsé par Ryzen est équipé d'un RTX 2060 Max-Q et est un 14 pouces d'épaisseur 22 mm, tandis que l'ordinateur portable Intel utilise un RTX 2060 (mobile) et est un 27 mm d'épaisseur 15,6 pouces ordinateur portable qui est fermement dans le segment H (ordinateur portable grand public).



Le RTX 2060 Max-Q a des fréquences de boost beaucoup plus serrées de 1185 MHz que le RTX 2060 (mobile), avec son boost de 1560 MHz. La gestion de l'alimentation est également beaucoup plus stricte sur le SKU Max-Q, avec des limites de puissance de 65 W contre 90 W sur le RTX 2060 (mobile). Intel Partner Connect est une plate-forme permettant à l'entreprise d'interagir avec certains de ses plus grands distributeurs et détaillants.



TWITTER (ROGAME)