COUGAR lance sa première chaise ergonomique ARGO.



COUGAR, marque leader dans le développement de matériel et de périphériques de jeu PC, annonce aujourd'hui l'arrivée sur les marchés mondiaux d'une chaise de jeu ergonomique innovante, la combinaison du jeu et de l'ergonomie pour aider les joueurs à optimiser leurs performances.







"Au cours des cinq dernières années, COUGAR a reçu des commentaires de clients qui ont exprimé le souhait d'une amélioration du marché des chaises de jeu, qui avait longtemps souffert de problèmes tels que les conceptions non fonctionnelles, la mauvaise qualité, la surchauffe et l'humidité du corps. , la douleur et la fatigue et plus de problèmes. Compte tenu de cela, COUGAR a décidé de prendre les choses en main.



Nous aimons le jeu, et nous avons travaillé dur pendant des années pour fournir des blocs d'alimentation, des étuis, du refroidissement et des périphériques adaptés aux besoins spécifiques des joueurs. Nous avons jeté un regard long et dur sur le marché des chaises de jeu et pour être honnête, à quelques exceptions près, nous n'avons pas aimé ce que nous avons vu. Nous savions qu'il était temps pour nous de faire quelque chose ", a déclaré Lio Huang - Directeur de marque.







Argo est construit avec un cadre en aluminium de première qualité et un coussin en mesh hautement respirant qui apporte un soutien maximal durable pour une expérience de jeu la plus confortable. L'accumulation de chaleur et d'humidité du corps peut être un dilemme collant.



Alors, comment rester COOL ? La conception en mesh hautement respirant d'Argo permet à l'air, à la chaleur corporelle et à la vapeur d'eau de passer à travers le siège et le dossier pour vous garder au frais, au frais et au sec. Découvrez le siège le plus confortable et le plus léger lors d'une session de jeu à long terme.



Ajustez facilement la hauteur, l'inclinaison et la profondeur de glissement du siège à l'aide du système de commande de fil de changement de vitesse. L'appuie-tête et les accoudoirs d'Argo sont également réglables afin que vous puissiez facilement trouver votre position la plus confortable et préférée.



La conception de soutien lombaire dynamique d'Argo peut entièrement gérer le soutien lombaire arrière pour soulager la douleur et la fatigue pendant les sessions de jeu à long terme.



