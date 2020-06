EKWB nous propose : La EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body D-RGB.



EK, le fabricant d'engrenages de refroidissement liquide haut de gamme basé en Europe, lance des versions sans pompe des ensembles combinés pompe-réservoir Quantum Line - le corps EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body D-RGB. Cela signifie que le client peut attacher sa pompe DDC déjà possédée, ce qui permet un processus de mise à niveau plus abordable de la génération précédente de réservoirs. Les produits EK-Quantum sont livrés avec des LED adressables D-RGB 5V sophistiquées qui peuvent être contrôlées via le logiciel de contrôle RGB de votre carte mère.















Le corps EK-Quantum Kinetic TBE DDC D-RGB est la version autonome sans pompe des nouvelles unités combinées de type tubulaire Kinetic TBE conçues pour les pompes DDC. Cela signifie que le client peut mettre à niveau son ancienne unité combinée DDC ou utiliser n'importe quelle pompe DDC existante. Cette unité combinée est équipée d'un total de six ports G1/4 "afin que les utilisateurs puissent choisir la configuration la plus optimale pour leurs boucles de refroidissement liquide.



Le tube de 60 mm de diamètre est en matériau acrylique de haute qualité tout comme le fond et le haut du réservoir tandis que l'étanchéité est réalisée par un joint torique en EPDM de qualité. Une bonne mise en œuvre des LED est l'un des principaux points focaux d'EK afin qu'il y ait aussi peu de "hotspots LED" visibles que possible. Ces réservoirs peuvent être facilement améliorés avec des tubes acryliques plus longs utilisés par les réservoirs de la série EK-RES X3. Deux variantes sont disponibles avec des plateaux en acrylique verre ou en acétal POM noir.



Une bande LED numérique (adressable) D-RGB 5V 3 broches est installée dans les réservoirs et les combos qui se connecte à l'en-tête LED 3 broches de la carte mère ou elle peut être connectée à tout autre contrôleur LED adressable 5V 3 broches pris en charge. Ce produit est compatible avec tous les logiciels de contrôle D-RGB des principaux fabricants de cartes mères. La flèche sur le connecteur LED à 3 broches doit être alignée avec la marque + 5V sur l'en-tête D-RGB (A-RGB).



Les combinaisons de corps EK-Quantum Kinetic TBE DDC sont fabriquées en Slovénie, en Europe et sont disponibles en précommande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. Ils devraient commencer à être expédiés le 24 juin 2020.



Voici les prix :







TECHPOWERUP