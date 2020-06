Raijintek dévoile le refroidisseur d'air MORPHEUS 8057 VGA.



Raijintek a dévoilé aujourd'hui le MORPHEUS 8057, un grand refroidisseur d'air pour carte graphique. Le refroidisseur se compose d'un dissipateur thermique à ailettes gargantuesque en aluminium qui est ventilé par une paire de ventilateurs de 120 mm (non inclus). Le dissipateur thermique présente une grande base en cuivre au fini miroir, à partir de laquelle six caloducs de 6 mm d'épaisseur émergent dans les deux sens de la base (Raijintek, pour une raison quelconque, compte cela comme 12 caloducs), transmettant la chaleur à une grande pile d'ailettes en aluminium 112 ailettes recouvertes de céramique.















Le dissipateur thermique MORPHEUS 8057 mesure 254 mm x 100 mm x 44 mm (LxPxH) et pèse 515 g. Parmi les dissipateurs thermiques secondaires inclus figurent 12 dissipateurs thermiques de différentes tailles pour la mémoire et les composants VRM ; tampons thermiques, clips de rétention et de la pâte thermique. Parmi les cartes graphiques prises en charge figurent les cartes graphiques basées sur AMD "Navi 10" (séries RX 5700 et RX 5600) ; et NVIDIA RTX 2080 Ti, RTX 2080/SUPER, RTX 2070/SUPER et RTX 2060/SUPER.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP