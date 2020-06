DEEPCOOL nous propose une nouvelle alimentation : La DQ-750M V2L WH.



DeepCool a présenté aujourd'hui la garniture blanche de ses alimentations modulaires DQ-M V2L récemment lancées. La garniture blanche ne comprend actuellement qu'un seul modèle, le DQ-750M V2L WH, un bloc d'alimentation de 750 watts.



















La garniture comprend de l'acier blanc mat constituant la majeure partie du corps, un accent en aluminium brossé autour de l'admission du ventilateur, tandis que la turbine du ventilateur et une calandre noire contrastante. Tout comme le DQ-M V2L d'origine, le DQ-M V2L WH offre une efficacité 80 Plus Gold, un convertisseur résonant LLC à pont complet, une commutation CC-CC et un PFC actif.



Les connecteurs comprennent un ATX 24 broches, deux EPS 4 + 4 broches, quatre alimentations PCIe 6 + 2 broches et sept connecteurs d'alimentation SATA. Le bloc d'alimentation propose des câbles plats entièrement modulaires de type ruban assortis à la garniture de couleur blanche.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP