AMD Radeon Adrenalin permet désormais aux utilisateurs de signaler les plantages dans le pilote.



La dernière version de Radeon Software Adrenalin d'AMD, la version 20.5.1, a introduit une fonctionnalité assez astucieuse : les rapports de plantage basés sur l'utilisateur. La suite de pilotes d'AMD a maintenant un "Outil de rapport de bogue" sous l'onglet "Système" qui est entièrement dédié aux utilisateurs rapportant des plantages et des problèmes avec leur rendu graphique, ainsi que Ryzen Master, les pilotes de chipset et AMD Link. Le système des utilisateurs est automatiquement rempli par la suite de pilotes, et les utilisateurs n'ont qu'à sélectionner les applications spécifiques à travers lesquelles leurs bogues apparaissent avant de soumettre le formulaire.











Certains diront que c'est une fonctionnalité qui vient depuis longtemps et que AMD aurait dû être implémenté il y a longtemps - en particulier lorsque ses problèmes de pilote les plus récents ont augmenté en gravité après la sortie de Navi. Un outil de rapport de bogue intégré est sûr d'apporter des rapports AMD plus opportuns sur les problèmes existants, avec un ensemble d'informations et de débogage relativement standardisé qui permet à l'entreprise de travailler beaucoup plus étroitement avec les utilisateurs lors de la recherche d'une solution. Un réseau mondial d'assistants AQ, si vous voulez.



