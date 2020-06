Mozilla commence à offrir un service VPN appelé Firefox Private Network.



Mozilla, le fabricant du célèbre navigateur Web Firefox, a annoncé qu'il propose désormais des services de réseau privé virtuel (VPN). Disponible dès maintenant en tant que produit bêta, la société promet de publier bientôt le logiciel en tant qu'application à part entière.







Le VPN Mozilla de Firefox Private Network est conçu pour aider les utilisateurs à gagner plus de contrôle et de sécurité sur leur trafic Internet tout en offrant une protection pour tout un appareil. si vous souhaitez l'essayer, vous devrez vous inscrire sur une liste d'attente.



Là, vous pouvez obtenir l'application VPN pendant qu'elle est encore en version bêta pour les appareils iOS, Android, Windows et Chromebook. La prise en charge de macOS et Linux arrive bientôt. Le service coûte 4.99 Dollars par mois, tandis que si vous possédez un navigateur Firefox, vous pouvez l'obtenir gratuitement en tant qu'extension.



MOZILLA FIREFOX