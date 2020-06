ELSA nous propose : Les GeForce RTX 2070 Super ERAZOR X & Super S.A.C.



ELSA a annoncé deux nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 2070 Super, les Super ERAZOR X et Super S.A.C. Les deux nouvelles cartes présentent toutes deux une conception à double ventilateur avec des plaques arrière.



L'ELSA GeForce RTX 2070 Super ERAZOR X dispose d'une horloge de suralimentation de 1815 MHz, de quatre caloducs de 8 mm de diamètre refroidis par deux ventilateurs «SAC 3» de 90 mm. La carte est livrée avec une plaque arrière avec logo ESLA et mesure 267 mm (longueur) x 114 mm (hauteur) x 50 mm (épaisseur), la taille de la fente de 2,5 limite les options SLI.







La carte sera disponible au Japon à partir du 26 Juin 2020 au prix de 760 Dollars.



ELSA GeForce RTX 2070 Super S.A.C est une option moins chère avec une horloge de suralimentation de 1770 MHz, quatre caloducs de 6 mm de diamètre refroidis par deux ventilateurs "SAC 2" de 90 mm. La carte est livrée avec une plaque arrière simple et mesure 271 mm (longueur) x 115 mm (hauteur) x 42 mm (épaisseur).







La carte sera disponible au Japon à partir du 26 Juin 2020 au prix de 670 Dollars.



ELSA