THERMALTAKE nous propose : Le ToughDesk 300 RGB BATTLESTATION GAMING.



Bureau de jeu électrique réglable en hauteur avec un tapis de souris RVB pleine surface et des effets d'éclairage contrôlables via un logiciel. Design extérieur et fonctionnalités conceptualisés à la fois pour le bureau et les jeux !



















TAPIS DE SOURIS RGB SURFACE PLEINE



Le ToughDesk 300 RGB est livré avec un tapis de souris en tissu pleine surface, optimisé avec un tissage texturé semi-grossier, et construit avec un design de bord de couture solide qui illumine vos combats avec des couleurs RVB!



De superbes éclairages couleur RVB de 16,8 millions offrent la visibilité la plus brillante et un style accrocheur pour vos sessions de jeu. Allez plus loin et choisissez parmi 7 réglages d'effets d'éclairage différents associés à des réglages de luminosité et de vitesse d'éclairage.



ÉLEVEZ VOTRE JEU











Conception ergonomique avec boutons électriques réglables en hauteur qui permettent aux utilisateurs de basculer entre les positions assise ou debout, et d'ajuster la hauteur du bureau entre 70 cm/27,5 "à 110 cm/43,3" selon vos besoins.



CONCEPTION SMART PANEL



Utilise un contrôleur à 6 boutons pour une utilisation facile ainsi qu'une carte d'affichage numérique qui affiche des ajustements de hauteur précis. Le panneau de commande intelligent peut être configuré avec 4 paramètres de mémoire de hauteur, afin que les utilisateurs puissent stocker et basculer facilement sur les paramètres de hauteur souhaités en appuyant sur un bouton.



CONCEPTION DE CADRE ROBUSTE







Cadre en acier avec matériau de bureau stratifié anti-rayures et haute pression de 2,5 cm d'épaisseur. Le ToughDesk 300 RGB avec tapis de souris RVB intégré est conçu pour une stabilité et une durabilité maximales.



GESTION INTELLIGENTE DES CÂBLES



Gardez vos câbles propres, rangés et organisés avec le système de chemins de câbles pour des performances sans encombrement de votre bureau.



CAPACITÉ DE POIDS PUISSANTE



Le ToughDesk 300 RGB avec tapis de souris RVB intégré est conçu pour prendre en charge et résister à vos commandes de jeu les plus intenses. Construit avec un moteur de haute qualité ayant une charge maximale de 150 kg/330 lb, vous pouvez facilement ajuster la hauteur de votre bureau entre 70 cm/27,5 "et 110 cm/43,3" en douceur. Il assure un fonctionnement fluide et silencieux lors du réglage de la hauteur, même avec un système de jeu lourd.



Les Dimensions :







Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est disponible sur la boutique en ligne de THERMALTAKE.



Le prix est de : 849.99 euros.



THERMALTAKE