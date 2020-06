TECHPOWERUP nous propose le test du : ADATA Swordfish 1 TB M.2 NVMe SSD.



ADATA est le plus grand fabricant taïwanais de stockage flash et de mémoire DRAM pour ordinateurs. Ils sont à la pointe du développement de SSD depuis de nombreuses années, nous apportant des SSD célèbres comme les SX8200, SX900 et S510.







Aujourd'hui, nous avons pour examen le SSD ADATA Swordfish dans la variante 1 To. Il vient dans le facteur de forme M.2, en utilisant une connexion NVMe PCI-Express x4 3.0 rapide pour interfacer avec le reste du système. Sous le capot, ADATA utilise un contrôleur Realtek RTS5763DL, qui est le contrôleur SSD d'entrée de gamme de Realtek avec quatre canaux, mais la pleine bande passante de l'interface PCIe x4 et la prise en charge du cryptage AES. Les puces flash sont des flashs TLC 3D à 96 couches fabriqués par Toshiba/Sandisk. A



DATA a renommé les puces NAND et déclare simplement qu'elles sont des "flash NAND 3D". Pour des raisons de coût, aucun module de cache DRAM n'est installé. Nous avons examiné le ADATA Falcon la semaine dernière, qui est légèrement plus haut de gamme: 10 $ plus cher et avec des performances plus élevées car il est basé sur le RTS5763DL, il a également plus de capacité car il manque un surprovisionnement supplémentaire.



L'espadon ADATA est disponible en capacités de 250 Go (40 Dollars), 500 Go (65 Dollars), 1 To (115 Dollars) et 2 To (230 Dollars). L'endurance de ces modèles est fixée à 120 TBW, 240 TBW, 480 TBW et 960 TBW respectivement. ADATA comprend une garantie de cinq ans.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP